Harry e Meghan, il mistero della foto scomparsa. La soffiata: “Cancellata, ma ormai era troppo tardi”

Harry e Meghan Markle, il mistero della foto scomparsa dai social. È diventato un caso la ‘scomparsa’ di una foto che ritraeva il duca e la duchessa (gli ex Royal Sussex) mentre parlavano durante una videoconferenza con gli operatori della Crisis Text Line. La coppia che a gennaio ha lasciato la famiglia reale per trasferirsi prima in Canada e poi a Los Angeles, dove abita la mamma dell’attrice, aveva sorpreso i volontari dell’ente di beneficenza per la salute mentale accedendo a una riunione video dello staff.

Finora, Harry e Meghan sono stati avvistati mentre distribuivano cibo a persone che hanno malattie croniche, Meghan ha condiviso un adorabile video della sua lettura con la piccola Archie per sostenere la fondazione Save the Children UK, e Harry ha anche condiviso un messaggio pubblico di sostegno per Invictus Games Foundation, che è una fondazione che ospita eventi per il personale di servizio ferito, ferito e malato.

























Il principe Harry e Meghan hanno parlato con il personale della Crisis Text Line, un'affiliata dell'ente benefico britannico Shout, dopo essersi trasferito in una proprietà dichiarata di proprietà della star del cinema Tyler Perry. "Non capita tutti i giorni che Meghan e Harry entrino nella riunione del tuo staff e sostengano il lavoro che fai! Beato di lavorare ancora in questi tempi difficili", ha scritto Ricky Neal.















L'uomo lavora ad Atlanta, in Georgia, e ha pubblicato una foto dove si vedono Harry e Meghan in videoconferenza su Zoom. Ma poco dopo lo scatto è stato cancellato e ora è mistero. La foto, poi cancellata, in poco tempo ha fatto il giro del mondo mostrando l'abitazione dei due.









Come spiegano i media esteri, Ricky avrebbe pubblicato la foto senza chiedere il permesso alla coppia e per questo motivo gli è stato intimato di cancellarla. Ma lo scatto ormai era stato salvato da tanti e nonostante il volontario l’abbia cancellata ha mostrato che la coppia sta trascorrendo la quarantena nella villa di Los Angeles di Tyler Perry.

