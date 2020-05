“Mia figlia ha un problema…”. Beatrice Valli, la paura dopo il parto. L’ex UeD si confessa ai fan

Nemmeno il tempo di godersi la sua nascita, che la piccola Azzurra sta già creando patemi d’animo a Beatrice Valli. Durante alcune storie pubblicate sul social network Instagram, la giovane ha infatti raccontato ai suoi follower che la sua piccola potrebbe doversi sottoporre ad un intervento per risolvere un problema alla lingua. Questa situazione le potrebbe provocare delle problematiche nella fase dell’allattamento. E l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha detto di essersi preoccupata.

La dottoressa le aveva consigliato di tagliare immediatamente il filetto perché prima si fa meglio è. Inoltre, si tratterebbe di un'operazione assolutamente di routine, decisamente non difficile. Pare sia molto frequente che i bimbi vengano alla luce con il frenulo della lingua abbastanza corto. Queste le sue parole: "Ieri abbiamo fatto la prima visita ed è cresciuta benissimo. Come sapete la allatto al seno…è perfetta! L'unica cosa che mi hanno detto che ha il filetto della lingua corto".

























Poi ha aggiunto: "Quindi volevano tagliarglielo. Io ero quasi già svenuta! Ho chiamato Marco e gli ho detto di venire qua perché io non so se psicologicamente riesco a vedere la dottoressa che taglia. La dottoressa ha detto che è una cosa che succede a moltissimi bambini e il filetto della lingua viene tagliato subito dopo essere nati. Potrebbe essere tagliato entro due settimane. Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave…".























Ovviamente però le preoccupazioni ci sono state: "Ieri la visita è stata traumatica perché le volevano tagliare subito il filetto". Beatrice si è anche soffermata sui chili persi dopo la gravidanza: "Ho perso circa 7,5 chilogrammi dopo il parto. Ne ho ancora una decina". E sulla bimba: "Stamattina ero un po' in coma vista la nottata. Devo dire che è abbastanza brava, Azzurra, adesso è lì che dorme. Si sveglia ogni tre ore, tre ore e mezza", ha confidato la bellissima ex corteggiatrice di UeD.

Beatrice ha confessato di essere pronta per il quarto figlio: “Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così?”. All’età di 16 anni ha avuto il primo figlio, Alessandro, avuto dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Durante la partecipazione ad Uomini e Donne conosce il suo attuale compagno e futuro marito, Marco Fantini.

