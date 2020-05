Alena Seredova mamma tris! È nata la sua principessa: l’annuncio sui social con una foto da sciogliersi

Ora è diventata ufficialmente mamma per la terza volta: stiamo parlando di Alena Seredova, che sui social ha annunciato la bellissima notizia che ha mandato in estasi i suoi fan. La modella originaria della Repubblica Ceca ha pubblicato una foto della sua mano e di quella della neonata. A corredo dell’emozionante scatto ha postato un bellissimo messaggio: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa Vitej princezno”. Grande felicità anche per papà Alessandro Nasi.

Al momento, non si conosce il nome della sua terzogenita, che molto probabilmente sarà comunicato nelle prossime ore. Il fiocco rosa è giunto in netto anticipo, visto che recentemente durante l'intervista rilasciata a 'Verissimo' da Silvia Toffanin, la donna aveva rivelato che si attendeva la nascita della piccola il 2 giugno. Invece la bimba è venuta alla luce oggi, per la gioia incontenibile di tutti. La Seredova è già mamma di due figli avuti dal portiere della Juventus, Buffon.

























Dall'immagine si può anche ammirare il bellissimo anello indossato da Alena, che reca la scritta: "Mom". La 42enne è stata inevitabilmente travolta da un'ondata di mi piace e di commenti, anche da parte di numerosi vip. I like viaggiano a ritmi sfrenati ed hanno già superato quota 43 mila mentre scriviamo. Roberta Morise ha commentato: "Che meraviglia", Natasha Stefanenko: "Che bello, tesoro mio. Sono troppo felice per te", Justine Mattera: "Auguri Alena, love you".























Ma i complimenti e le congratulazioni sono arrivati anche da tantissima gente comune: "Auguri e benvenuta principessa", "Congratulazioni", "Auguroni", "Tantissimi auguri Alena. Finalmente una principessa in casa tua. Benvenuta piccolina", "Ben arrivata", "Auguri per una vita felice a tutti voi". E i commenti non si sono fermati qui: "Auguri splendore", "Congratulazioni vivissime", "Che bello!", "Ti do un grande abbraccio", "Benvenuta in questo mondo".

Visualizza questo post su Instagram A volte i sogni si avverano ❤️ Benvenuta principessa Vítej princezno ❤️ Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 19 Mag 2020 alle ore 8:21 PDT

Pochi giorni fa, al settimanale ‘DiLei’, la showgirl e attrice aveva confessato alcuni suoi timori: “Avevo una paura tremenda di non star bene, perché quando superi i 40 e ti appresti ad affrontare una gravidanza, ti poni un sacco di domande. Invece oserei dire che è stata da manuale. Credo che sia la natura a decidere come starai durante la gravidanza e c’entra poco, almeno nel mio caso, l’alimentazione. Le altre due gravidanze che ho avuto sono state tra loro molto diverse”.

