Bianca Atzei positiva al coronavirus. Nelle scorse ore, infatti, la cantante ha scoperto di aver sviluppato gli anticorpi del Covid-19 pur non avendo avuto sintomi ma, stranamente, l’inviato de “Le Iene” è risultato negativo agli anticorpi.”È incredibile, neanche farla contagiare è servito a liberarmi di lei”, ha scherzato la “iena” Stefano Corti sui social network dopo averlo saputo.

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno insieme da unno, ha trascorso gli oltre due mesi di isolamento sociale insieme nell'appartamento di Milano tra ricette culinarie, allenamenti e prove di canto. Una quarantena che la Atzei e la iena hanno condiviso quotidianamente sui social, mostrando il loro affiatamento nonostante le difficoltà della convivenza forzata h24. Prima di ripartire con i propri impegni di lavoro, però, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno deciso di effettuare il test ematico per scoprire se avessero contratto o meno il coronavirus.

























I dati emersi dall'indagine sierologica li hanno però lasciati a bocca aperta. Dai risultati, scrive il Giornale, è emerso che la cantante ha sviluppato gli anticorpi mentre l'inviato de "Le Iene" no. Un caso strano vista l'alta contagiosità del virus soprattutto per coloro che vivono sotto lo stesso tetto. La coppia ha reso nota la notizia attraverso le storie Instagram del profilo di Stefano Corti e con il suo solito sarcasmo la iena ha spiegato l'accaduto.















Bianca Atzei non ha svelato come e quando possa esser stata contagiata dal Covid-19 e se la sua sia stata una forma asintomatica. Con ogni probabilità, ora, Bianca Atzei dovrà sottoporsi al tampone per verificare che il contagio non sia ancora in corso. Le disposizioni in merito non sono ancora state chiarite dal governo, che sulla questione test sierologici e tamponi è stato poco chiaro sin dallo scoppio dell'emergenza sanitaria.











Bianca Atzei, che nei filmati social è apparsa visibilmente toccata dalla notizia, ha provato a smorzare la situazione, scherzando con il compagno: “Ecco, così non posso neanche dare la colpa a te!”. Nei video successivi Stefano Corti ha poi svelato che la cantante sta effettuando ulteriori test di approfondimento per capire se potrà essere in grado di donare il suo plasma, utile a guarire altri malati da Covid-19.

