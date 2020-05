“Che dite, sempre destinata?”. La vip stupisce tutti con questa foto ricordo: non era un amore da bambina?

Victoria Beckham è l’esempio vivente di chi ha avuto le idee sempre molto chiare, anche in tenera età. Anche tra le cinque Spice Girl, Victoria ha sempre vestito i panni della donna che ama il gusto del bello. L’ex Posh Spice ha omaggiato i numerosi fan con una foto davvero inedita, che lascia comprendere che i sogni possono davvero diventare la realtà, basta semplicemente volerlo e lavorare sodo affinché accada.

Una piccola Victoria, intenta a stirare un abito. Chi lo avrebbe mai detto che quel suo piccolo angolo di mondo, ritagliato fin da piccola, potesse diventare l’immagine della sua viva carriera e di una formazione inarrestabile, che ha reso la Beckham una stimata stilista? Quel piccolo atelier immaginario, costruito fin da piccola, è stato coltivato negli anni come un giardino segreto, con fiori che aspettavano solo di sbocciare. (Continua a leggere dopo la foto).

























Il suo non è solo il nome della stilista, ma anche l’esempio di un brand di alta moda che, debuttando nel 2008, ancora oggi persegue la sua corsa inarrestabile. Il fashion system, adesso, porta fin su la vetta la capacità di quella piccola bambina intenta a stirare un abito, diventata nel tempo un punto di riferimento per tantissime star, che hanno deciso di indossare proprio i suoi abiti. (Continua a leggere dopo la foto).















Un destino segnato, quello di Victoria, che però è stato tessuto grazie alla sua stessa determinazione. Il periodo di isolamento ha permesso persino alla nota stilista Beckham di mettere ordine nel cassetto dei ricordi e portare alla mente il momento esatto da cui tutto ha avuto inizio. Una crisi sanitaria, poi anche economica, sofferta dalla stessa compagnia della Beckham, dalla quale si spera di uscirne vincenti. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Il post condiviso su Instagram, non solo reca con sé l’immagine di una bambina di circa 6 anni, che ha saputo credere e realizzare i suoi sogni, ma anche la prova che tutto può ricominciare in ogni momento, continuando a credere in se stessi. Accanto all’immagine di una Victoria Beckham piccola, anche la foto della stilista Victoria, che comunica ufficialmente la ripresa dei lavori per la preparazione della nuova collezione.

