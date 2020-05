“Malata!”. Giulia De Lellis letteralmente asfaltata: si scatena il putiferio sotto a questa foto

Prima o poi, arriva sempre il momento delle critiche. È questo il caso di Giulia De Lellis, che finisce nel mirino delle polemiche da parte di hater. Come si sa, l’influencer ha sempre sottolineato l’importanza di prendersi cura del proprio corpo e anche durante questi mesi abbiamo avuto la conferma che i suoi allenamenti hanno mantenuto il ritmo quotidiano. La fidanzata di Damante, si è mostrata in perfetta forma. La sua ultima foto ha fatto scatenare le polemiche.

Di recente, Giulia De Lellis ha dispensato consigli utili rivolti a tutti i follower che spesso le domandano il segreto della sua bellezza, con particolare riferimento alla forma fisica decisamente impeccabile. L'influencer ha reso noti alcuni 'trucchetti' per poter riacquistare la linea, perdere qualche chilo e contrastare la tanto temuta ritenzione idrica. La sedentarietà degli ultimi mesi si è fatta sentire anche intorno al suo girovita.

























Via libera alle foto e alle dirette durante il duro allenamento, senza dimenticare la bottiglietta di acqua e di altri prodotti naturali in bella vista. Tutto al solo scopo di mostrare un modo facile per "asciugarsi un po'". Tutte espressioni che hanno alzato il polverone, in particolar modo da parte di una furibonda Valentina Dallari, che ha usato parole non molto delicate nei riguardi dell'influencer.















"La dieta invece per far crescere qualche neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non condividere la tua dieta grazie… la solita superficiale… Ragazzi, dai su perché diamo spazio a sta gente?". L'ex tronista non ha ricevuto alcuna risposta dalla De Lellis, ma dopo pochi giorni, la nuova foto pubblicata da Giulia su Instagram ha fatto riaccendere gli animi.









Always dreamed of being a part of the Cheetah Girls! 💭 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 17 Mag 2020

Top morbido corto in vita e short che mettono in bella vista le gambe. Alcuni utenti tuonano contro la De Lellis senza badare troppo alla forma: “Vorrei sapere dove ti devi asciugare”, “Deve asciugare il cervello che non ha”, “Il Dama l’ha sempre fatta sentire fuori forma, adesso che sono tornati insieme le torneranno i complessi”, “Troppo magra, fa le diete e dice sempre che deve dimagrire. È un po’ malata!”, “Improvvisamente super fissata con drenanti, diete e ricette super light. Prima era molto più serena e tranquilla”.

