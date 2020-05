Giorgia Palmas, nozze rimandate con Filippo Magnini. Ma si fa vedere in abito da sposa: stupenda! Foto

È tempo di dare spazio anche ai lieti eventi o quanto meno prepararsi ad accoglierli nella propria vita. Lo sta facendo nel miglior modo possibile, Giorgia Palmas, mamma di Sofia e in dolce attesa del secondo figlio con il compagno Filippo Magnini. La loro sembra davvero essere una storia da favola e oggi la foto resa pubblica su Instagram lo sottolinea.

L’ex velina e il compagno Filippo Magnini, campione di nuoto, non aspettano altro che poter proferire il fatidico ‘si’. L’emergenza sanitaria non permette di celebrare i matrimoni, ma per non rimanere indietro, la coppia decide di proseguire nei preparativi che li vedranno presto marito e moglie. La foto Instagram di Giorgia Palmas è semplicemente splendida e anche se il matrimonio è rimandato a data da destinarsi, l’ex velina fa una sorpresa a tutti così. (Continua a leggere dopo la foto).

























Decide di rendere partecipi anche i fan. Un momento che molte donne conservano nel proprio cuore come unico e irripetibile ed è per questo che anche la 38enne Palmas decide di imprimerlo per bene nella memoria dei suoi numerosissimi sostenitori, in attesa di poter presto comunicare anche la data delle nozze. Di cosa stiamo parlando? Di una Giorgia Palmas in abito bianco. (Continua a leggere dopo la foto).















Il lungo vestito bianco a sirena ricoperto in pizzo e munito di una profonda scollatura sulla schiena lascia i follower senza parole. Giorgia Palmas mostra un sorriso quasi fanciullesco, tipico di una donna che freme al solo pensiero di poter vedere realizzato il suo sogno, quello di poter dire ‘si’ di fronte a un altare e in presenza di chi ha sempre creduto in un grande amore, come è quello tra l’ex velina e il campione. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









“Questa foto è stata scattata qualche mese fa tra varie prove abiti da sposa, poi tutti noi ci siamo dovuti fermare, bloccati come dentro una bolla. Oggi finisce il lockdown e la maggior parte degli esercizi commerciali può finalmente riprendere a lavorare, un sincero in bocca al lupo a tutti! PS il particolare più bello della prima foto?!? Mia mamma e la mamma di Fili riflesse nelle specchio che mi avevano accompagnato quel giorno”. Una foto come simbolo di augurio per un buon inizio. In nome dell’amore e della speranza.

