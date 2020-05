Sabrina Salerno regina di forme. Il costume non contiene il décolleté e ‘fa festa’ fuori

Sempre più provocante e sensuale. Sabrina Salerno non conosce limiti e qualche ora fa ha mandato in tilt la rete con un’immagine social destinata a far rumore per molto tempo. La donna, che da numerosi anni continua ad essere un sogno proibito degli italiani, ha un corpo da sballo, quasi da ventenne, che sembra non sia proprio cambiato nonostante la sua età. La foto ha scatenato le reazioni dei follower, che non hanno potuto fare altro che idolatrarla per l’ennesima volta.

Sabrina si è voluta fiondare nella stagione estiva, che a breve partirà a tutti gli effetti, emergenza sanitaria permettendo. Parecchi ammiratori hanno rischiato praticamente di svenire dinanzi alla sua istantanea, che ha messo in mostra soprattutto un dettaglio del suo fisico. La cantante è più bella che mai e su Instagram è ormai una celebrità. Ma andiamo a vedere maggiormente nei dettagli i motivi che hanno spinto gli utenti ad apprezzare così tanto la Salerno. (Continua dopo la foto)

























Nello scatto in questione si è immortalata mentre era intenta a prendersi il sole, con addosso un cappello di paglia, occhiali da sole di colore verde e in particolare un meraviglioso costume. Quest’ultimo, che presenta dei tagli laterali sui fianchi, ha però evidenziato soprattutto il suo spettacolare décolleté, che non è stato per niente contenuto. Il seno sembra debba uscire fuori da un momento all’altro e probabilmente è ciò che tutti i fan hanno sperato a lungo. (Continua dopo la foto)























La didascalia è stata un invito a tutti gli italiani a comportarsi bene e a ricominciare nuovamente la propria vita: “Che sia per tutti un buon inizio di ripresa nel rispetto delle regole”, accompagnata da un cuore rosso. I mi piace conquistati dall’artista sono stati oltre 30.800. Questi i messaggi dei seguaci più significativi: “Sei meravigliosa”, “Per te infrangerei tutte le regole”, “Splendida”, “Senza parole”, “Che Dio ti benedica”, “Ma come sei affascinante”, “Sei divina”. (Continua dopo la foto)

Diversi giorni fa, Sabrina Salerno aveva fatto una dichiarazione a sorpresa: “Mi è capitato un personaggio noto in tutto il mondo di 21 anni, fidanzato con una modella, che ci ha provato sui social. Sono rimasta sconvolta”. Non aveva voluto fornire ulteriori dettagli su questo giovane, poi si era concentrata sul marito: “Io sto da quasi 28 anni con mio marito, viviamo insieme, in questi due mesi sono stata molto felice di averlo a casa”.

