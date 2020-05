Costanza Caracciolo e Bobo Vieri su tutte le furie per quello che è successo con la figlia Stella

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori per la seconda volta con la nascita della piccola Isabel. Parlando del parto, la donna ha dichiarato: “All’inizio avevo paura, invece è stato un parto stupendo, con la musica di sottofondo e un team quasi tutto al femminile. Certo, mi è mancato Bobo, l’ho visto solo attraverso un vetro in corridoio, ma poi siamo tornati a casa e, da allora, abbiamo trovato un equilibrio fantastico: le nostre giornate sono sempre piene”.

L'ex calciatore ha aggiunto che non è intenzione della coppia pensare al momento al terzo figlio: "Ci fermiamo qui. Non ho più energie, sono distrutto e sono vecchio". E su questo è intervenuta anche lei: "Per ora ci fermiamo, è da tre anni che sono incinta e abbiamo due figlie stupende. Poi…nella vita, mai dire mai". Ma poco fa la Caracciolo è andata su tutte le furie per qualcosa che è successo nei giorni scorsi e che fa riferimento alla primogenita Stella e alle sue immagini.

























Sul suo profilo Instagram ufficiale ha scritto: "Buongiorno a tutti, dopo la grave violazione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia, che ha visto la pubblicazione non autorizzata di fotografie di nostra figlia Stella, abbiamo deciso di procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato le foto senza autorizzazione. Ci teniamo a dire che ci tuteleremo in ogni sede e che non tollereremo chi invaderà, senza permesso, la nostra privacy".























Costy ha concluso il post aggiungendo: "Così si espongono le nostre figlie ai pericoli di Internet. Un saluto a tutti, Costanza e Bobo". Più di 33.400 i like avuti dall'ex velina di 'Striscia la Notizia'. Si segnalano anche diversi commenti di vip: Elena Barolo e Manuela Arcuri le hanno dato forza con alcune emoticon, Juliana Moreira ha invece detto: "Sono d'accordo con voi". E Guendalina Canessa ha riportato: "Tutti dovrebbero fare come voi. Io stessa".

Su Vieri ha anche rivelato un particolare: “Cosa ho scoperto di Bobo in quarantena? La vera portata del suo lavoro che prima, quando era in ufficio, non immaginavo proprio. È sempre al telefono o sul computer a leggere e a rispondere alle mail. Lavora in continuazione, è incredibile, ma nonostante questo riesce sempre a trovare del tempo per me e le bambine”. Adesso il lato negativo della popolarità: i trasgressori sono comunque avvisati.

