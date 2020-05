La notizia che Serena Enardu e Pago fossero nuovamente ripiombati in crisi sentimentale ha sconvolto tutti i fan della coppia. Infatti, in un lungo post la donna aveva annunciato che si erano allontanati per colpa di un fortissimo litigio. Non si sa con esattezza i motivi che hanno provocato questo problema, ma pare che l’artista non sia ancora riuscito a perdonare completamente la sua partner. Ora, qualche ora fa l’imprenditrice sarda si è rifatta viva su Instagram con una storia.

Purtroppo i due non riescono proprio a stare insieme e la Enardu ha fatto capire che è difficile per lei anche rimanere a lungo sui social network, perché ogni volta che guarda le foto o i video in compagnia del cantante sta puntualmente male. Il suo dolore è quindi molto forte, ma qualcuno le ha manifestato tanta vicinanza. L'ex gieffina ha infatti ricevuto un bellissimo regalo, che le ha fatto alzare il suo umore. Un gesto inaspettato che le ha fatto molto piacere.

























Nella Instagram story postata dalla donna, ha pubblicato un mazzo di fiori che le è stato donato per supportarla in questa fase complicata dal punto di vista personale. Non è stato rivelato il nome di colui o colei che ha inviato il dono, ma non è da escludere che si sia trattato di qualche accanito fan, che ha voluto manifestarle il suo affetto a 360 gradi. Da sottolineare c'è comunque il commento di Serena e la musica scelta che ha fatto comprendere il suo stato d'animo.























La Enardu, oltre a far vedere il meraviglioso mazzo di fiori, ha scritto: "Devi avere sognato almeno, grazie". Il messaggio è stato accompagnato da un cuore rosso spezzato. In sottofondo si può ascoltare la canzone di Ultimo, 'Il ballo delle incertezze'. Dunque, per lei un momento decisamente molto difficile, che spera di superare al più presto. Bisognerà capire se questa lite sia stata una delle tante e quindi passeggera o se stavolta le strade potrebbero dividersi definitivamente.

Questo quanto detto da Serena Enardu nell’annunciare le novità negative con Pago: “Non voglio entrare nel dettaglio di ciò che è accaduto, non avrebbe alcun senso, se non a colmare la curiosità di persone pettegole, curiose e becere. L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due magici ingredienti, i gesti, le parole vengono continuamente interpretati e fraintesi”.

