Biondissima e con gli occhi color ghiaccio proprio come la sua mamma, da cui ha ereditato la bellezza oltre che la lingua madre. Classe 2000, questa figlia ‘vip’ su Instagram è già una vera star, con migliaia e migliaia di follower e foto che raccontano la sua vita che si divide, stando alla sua bio, tra Milano, gli Usa e le Marche, dove vive con mamma e papà e dove ha festeggiato i suoi 18 anni con un mega party a Villa Buonaccorsi.

Studentessa modello (ha frequentato il liceo a Los Angeles), parla perfettamente non solo l’italiano e l’inglese, ma anche il russo e nel tempo libero sfila sulle passerelle e pratica nuoto a livello agonistico e a vedere i suoi scatti social è sempre sorridente e impeccabile. Insomma, sembra davvero la ragazza perfetta Sasha, la figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni. (Continua dopo la foto)

























Impossibile non notare la straordinaria somiglianza tra Sasha e mamma Natasha, modella, personaggio televisivo e attrice da cui ha ereditato gli occhi cerulei, i capelli biondi e la bellezza. Anche Natasha è attivissima in rete, dove dispensa consigli di lifestyle, bellezza e benessere sul suo blog e pubblica foto su Instagram e non è raro vedere selfie mamma e figlia, anche dopo aver sperimentato ricette insieme. Così come non è raro imbattersi in commenti del tipo “Sembrate sorelle”. (Continua dopo la foto)















Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni, l’imprenditore che ha sposato nel 1995, qualche tempo fa sono stati ospiti di Caterina Balivo nel salotto tv di Vieni da me ed è stata proprio la figlia Sasha, tramite un video messaggio, a fare una domanda ai genitori sul loro primo bacio. “Il primo bacio risale al 1993 – ha risposto lei – Eravamo a casa sua, quando mi ha invitato a vedere la famosa collezione di farfalle. È scattato un bacio, ma non c’è stato nulla di più”. (Continua dopo foto)











Natasha Stefanenko e il marito sono diventati fin da subito una delle coppie più apprezzate del mondo della moda e dello spettacolo, nonostante la loro riservatezza. Poi, dopo 5 anni di matrimonio, nel 2000, dal loro amore è nata Sasha. In quel momento la coppia ha vissuto un periodo di crisi: “Io ero fuori di testa: avevo gli ormoni che scoppiettavano, non ne volevo sapere del sesso, non m’importava nessuno fuorché della piccola”, aveva confidato la Stefanenko in un’intervista a Oggi.

Jasmine Carrisi è innamorata! Chi è il nuovo fidanzato della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: foto