“Favolosa!”. Melita Toniolo sul letto, con il seno che esce dal vestito, stende tutti

La showgirl e modella Melita Toniolo è celebre anche per i suoi scatti sui social network da bollino rosso. Infatti, ogni volta che posta qualcosa i suoi fan vanno letteralmente in delirio. Tutto merito ovviamente del suo corpo da favola, quindi può permettersi di pubblicare qualsiasi immagine. E lo ha fatto anche nelle scorse ore, quando ha reso ‘bollente’ il suo profilo Instagram proponendo una foto destinata a far parlare a lungo. Melita è più bella che mai e ha voluto certificarlo.

La ragazza, che tredici anni fa fu conosciuta per la prima volta dal pubblico grazie alla sua partecipazione al ‘Grande Fratello’, è adesso seguitissima in rete e questa sua ultima attività le ha garantito un successo clamoroso. Infatti, sono state innumerevoli le reazioni positive dei suoi ammiratori, che l’hanno osannata e riempita di complimenti. Alcuni utenti non ce l’hanno fatta a resistere ed hanno fatto il classico zoom; altri ancora hanno quasi avuto un mancamento. (Continua dopo la foto)

























La Toniolo si è immortalata su un letto e al suo fianco sono presenti un bicchiere ed una bottiglia di vino pronta per essere aperta. Ma i follower si sono soffermati su un altro aspetto: il suo vestito non riesce praticamente a contenere il suo décolleté debordante, che sembra debba fuoriuscire completamente da un attimo all’altro. Il suo sguardo pensieroso, come ha confermato anche nel commento a corredo della foto, ha reso ancora più accattivante l’intero post. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia ha quindi scritto: “Quando bevo penso, quando penso bevo”, citando Rabelais. I mi piace ottenuti dalla sua immagine hanno superato le 11.300 unità. Impressionante anche il numero di messaggi inviati dai suoi accaniti fan. Ecco quali sono stati quelli più significativi: “Semplicemente bellissima”, “Favolosa”, “Spettacolo di donna”, “Ma quanto sei bella”, “Che fi..a”, “Veramente molto bella”, “Allora bevi!”, “Brindiamo alla tua bellezza”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram , ! ̧ Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo) in data: 15 Mag 2020 alle ore 11:09 PDT

In un’altra foto aveva dato vita ad un allenamento ‘hot’ che mostrava una donna splendida che ama prendersi cura di se stessa, senza per questo rinunciare ai piaceri della vita, sopratutto quello di sorridere e mettersi sempre alla prova. Lo aveva confermato in didascalia: “Uno squat al giorno, leva il malumore di torno… e con Ensure Max Protein abbiamo anche 30g di proteine in un integratore pronto da bere e senza zucchero (< 0,5g/100 ml)!”.

Antonella Elia, eccola giovanissima e praticamente irriconoscibile: foto