La notizia è arrivata sui social, con una foto che mostra Giorgia Palmas, Filippo Magnini che l’abbraccia e la figlia di lei, Sofia, che bacia il pancione della mamma. Complice la quarantena, la coppia è riuscita a nascondere la gravidanza per diversi mesi e oggi entrambi hanno deciso di annunciare il lieto evento sui propri canali social. “Ecco la mia famiglia. – ha scritto Filippo Magnini – Non ho parole per descrivere l’attimo in cui ho appreso che sarei diventato padre. Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina. Poi per un attimo si ferma tutto ed il caos diventa equilibrio”.

“Una sensazione di calore mi ha avvolto e ho capito il senso della vita. Grazie Amore mio. – si legge ancora nel post di Magnini – Grazie perché mi hai fatto provare l’emozione più bella della mia vita. Ti amo. Mia piccola grande Sofi so che sarai una sorella speciale e sarà stupendo vedervi crescere insieme. Non vedo l’ora di stringerti tra le braccia e guardarti negli occhi, sono già innamorato pazzo di te!”. (Continua a leggere dopo la foto)

























“E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme. – ha scritto invece Giorgia Palmas – Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice. Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande”, ha concluso l’ex velina di Striscia la Notizia. (Continua a leggere dopo la foto)









“Credo che Giorgia sia la donna perfetta per me. Penso di essere veramente fortunato oltre ad essere bellissima mi piace il suo carattere, il fatto che sia responsabile, è una mamma”, aveva raccontato poco tempo fa a Eleonora Daniele. In programma c’era anche un matrimonio. Dovevano sposarsi il 28 marzo 2020, sono stati costretti a rimandare tutto a causa dell’emergenza sanitaria.

