Ludovica Pagani, le pulizie di casa sono ‘bollenti’. La scollatura è profonda e il seno ‘perfetto’ esce fuori

La bellissima e bravissima conduttrice sportiva nonché influencer, Ludovica Pagani, ha fatto parlare di sé nelle ultime ore per un’attività ‘bollente’ sui social network. La ragazza ha mandato in visibilio i suoi fan con uno scatto sensazionale, molto apprezzato da tutti. Sul suo profilo Instagram è seguita da un paio di milioni di utenti ed ha voluto rendere migliore la loro giornata immortalandosi in una veste particolare. E ciò che ha fatto vedere è stato uno spettacolo della natura.

I suoi follower non hanno potuto fare altro che ringraziarla e si aspettano che possa pubblicarne altre immagini dello stesso tenore anche nel prossimo futuro. La Pagani non ha praticamente difetti: ha un viso ed un’espressioni perfetti, un fisico da sballo e che è invidiato da numerose donne e delle curve assolutamente mozzafiato. Pienamente d’accordo su questa descrizione sono i suoi ammiratori, che l’hanno letteralmente inondata di commenti ultra positivi. (Continua dopo la foto)

























La giovane, classe 1995, si è ripresa con addosso un meraviglioso vestito da sera argentato. Nella foto in questione sta portando avanti alcune pulizie domestiche, infatti sta spolverando un mobile. In lei è presente un sorriso smagliante e soprattutto una scollatura da sogno che ha messo in evidenza il suo seno. Il décolleté è ovviamente stato osannato tantissimo dai fan, i quali hanno potuto anche leggere una divertente didascalia scritta dalla conduttrice. (Continua dopo la foto)























I like ottenuti da Ludovica sono stati più di 271 mila. Ha dunque commentato così l’istantanea: “E chi ha detto che non si possono fare le pulizie in abito da sera? Sentirsi glam anche a casa”. E gli utenti si sono scatenati: “Bellissima come sempre”, “Davvero stupenda in tutto”, “Fossero tutte come te…”, “Magari avessi una donna delle pulizie così”, “Che meraviglia che sei”, “La dea con lo swiffer!”, “Ti amo”, “Che spettacolo”, “Wow Ludo, sei veramente incantevole”. (Continua dopo la foto)

Qualche mese fa aveva elettrizzato tutti gli amanti del calcio e non solo perché si era fatta vedere senza veli, con le sole mani a contenere il generoso décolleté. Sulla faccia si era dipinta il colore rossonero e nerazzurro per il derby Milan-Inter. Ed anche in quella occasione aveva mandato tutti in visibilio. Infatti c’è chi aveva scritto: “Sei la mia salvezza in questo schifo di mondo. Sei bellissima”, “Sei uno spettacolo”, “La più bella di tutte”, “Bellissima”.

