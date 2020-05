Un giorno davvero speciale per la bravissima attrice americana Gwyneth Paltrow. Infatti, la figlia concepita assieme al cantautore inglese Chris Martin ha festeggiato 16 anni. La donna ha pubblicato tre foto dell’adolescente, ormai cresciuta tantissimo. Scatti simili non erano mai stati pubblicati prima d’ora e sono quindi decisamente inediti. La ragazza si chiama Apple Martin e la quasi totalità dei suoi fan ha notato un dettaglio clamoroso: è praticamente identica alla madre.

Oltre a postare le bellissime immagini, che mettono in mostra la bellezza assoluta dell'amata figlia, la diva del cinema ha voluto anche scrivere una lunga didascalia per celebrare al meglio questa importante ricorrenza. Sul suo profilo ufficiale Instagram Gwyneth ha esordito così: "Non riesco a credere di stare scrivendo queste parole, ma tanti auguri per i sedici anni, mia cara ragazza. Sei la luce del mio cuore, sei pura gioia. Sei incredibilmente intelligente".

























La Paltrow ha poi scritto ancora: "Hai il senso dell'umorismo più brillante che ci sia. Mi diverto tantissimo a farti da madre. Mi piacciono un sacco le nostre chiacchierate serali quando mi racconti cosa c'è davvero nella tua mente. Lavori sodo per ottenere le cose che vuoi, hai grinta e sei molto responsabile. Sono dannatamente fortunata ad essere tua madre, bellissima e gentile giovane donna". Apple ha anche un fratello più piccolo, di 14 anni, che si chiama Moses.























Il suo toccante messaggio di auguri alla neo sedicenne si è concluso in questo modo: "Grazie per avermi scelto. Ti amo all'infinito un miliardo di volte. Mi dispiace che tu debba passare questo compleanno in questa circostanza, ma come sempre accade con te, riesci a tirare fuori il meglio da ogni situazione". Gwyneth è stata unita in matrimonio con Chris Martin per tredici anni, dal 2003 al 2016. Lei oggi è invece legata al produttore Brad Falchuk.

Paltrow, nata a Los Angeles il 27 settembre del 1972, è anche cantante ed imprenditrice. Nel 1999 ha conquistato un Premio Oscar ed un Golden Globe come migliore attrice nel film ‘Shakespeare in Love’. Con l’attuale marito Brad si è sposata il 29 settembre del 2018. Con lui si è conosciuta nel 2010 sul set della serie tv ‘Glee’. Nel gennaio dello stesso anno è stato immediatamente annunciato il loro fidanzamento ufficiale.

