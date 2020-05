Dalle voci che circolano, sembra che le cose tra Serena Enardu e Pago non vadano proprio un granché. E pensare che lei ha fatto carte false per poter andare nella casa del Grande Fratello e riconquistarlo. E ci è riuscita. E quando i due erano fuori sembrava che tra loro fosse tutto un idillio. Ma non era così, forse. Come Serena Enardu ha fatto sapere poco fa, lei e Pago sono di nuovo distanti. Dopo una brutta litigata i due hanno deciso di starsene ognuno per conto proprio.

Ma per sempre? E chi lo sa… Intanto lui ha recuperato un ottimo rapporto con la sua ex Miriana Trevisan. Di recente la ex ragazza di Non è la Rai ha rilasciato un'intervista a Nuovo e ha parlato anche di Pago. Tra i due la situazione sembra particolarmente serena. Durante la quarantena Pago sarebbe addirittura andato a casa di Miriana per poter passare un po' di tempo con il figlio… Ma poi ha passato del tempo anche con la sua ex.

























"Tra me e Pago è tornato il sereno… – ha detto Miriana Trevisan a Nuovo – Lui ha pure dormito a casa mia…". Wow! Ma allora forse ci sarà un ritorno di fiamma? "Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno – ha precisato Miriana che ha sottolineato che hanno dormito sì nella stessa casa ma non nella stessa stanza – Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione".















E ha aggiunto: "La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose". Il figlio di Miriana Trevisan e Pago ha sofferto molto la lontananza del padre. E Miriana, quando lui era ancora al GF Vip, lo aveva rimproverato di dedicarsi poco al ruolo di padre, troppo distratto da Serena. Allora Miriana ha chiarito la sua posizione.









“Io e lui comunque ci siamo chiariti… Mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF Vip era più incentrata sulla dinamica di coppia… Per Nicola è stata dura non sentirlo ogni sera e non vederlo ogni 15 giorni… E ne ha sofferto…”. Ora però la situazione sembra buona. E chissà che non ci siano ulteriori sviluppi.

