Justine Mattera “angelo biondo” sul letto: l’abito si apre e mostra tutto

Justine Mattera ha sorpreso tutti in passato per le sue foto vicine alla censura. E ha superato ogni limite nelle scorse ore, visto che ha proposto un’immagine destinata a far discutere a lungo. Indubbiamente la maggioranza dei suoi fan è rimasta molto soddisfatta di questa decisione della donna, che ha mostrato un corpo da far invidia alle ventenni. La showgirl ed attrice ha dunque colpito nel segno e, considerando le reazioni dei suoi follower, è riuscita a centrare l’obiettivo prefissato.

La donna ha scelto una posa molto intrigante, così come il suo sguardo, ma c’è stato soprattutto un dettaglio ad essere stato notato dai suoi ammiratori. Questi ultimi sono quasi svenuti dinanzi alla sua istantanea e chi ha deciso di fare il classico zoom ha davvero rischiato di avere un infarto. Nel complesso, Justine è riuscita ad ottenere una marea di mi piace ed un’infinità di commenti entusiastici. Ma vediamo più nel dettaglio perché è stata apprezzata così tanto. (Continua dopo la foto)

























La showgirl statunitense si è immortalata su un letto sfatto, l’espressione sensuale e provocante rivolta verso la camera e vestita di bianco. Ma l’abito è aperto e si può ammirare il suo incredibile décolleté, che sta per fuoriuscire quasi completamente. Nella didascalia si è posta una domanda: “Ma una cosa preclude l’altra?”. L’immagine ritenuta da tutti quasi a luci rosse ha conquistato la bellezza di oltre 22.100 like. Un risultato impressionante. E lei non può che esserne felice. (Continua dopo la foto)























Come detto poco fa, i commenti lasciati dai suoi fan sono stati innumerevoli. La sua amica e collega Jane Alexander le ha inviato tre emoticon con gli occhi innamorati, mentre Stefania Orlando le ha detto: “Sei un angelo biondo”. E Justine ha risposto a questo commento con alcuni cuori rossi. Altri seguaci comuni hanno aggiunto: “Sei pazzesca”, “No comment, troppo favolosa”, “Sei uno spettacolo”, “E le ventenni mute!”, “Che dire, sei semplicemente uno schianto”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Ma una cosa preclude L’altra? Ph @davideambroggio Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 14 Mag 2020 alle ore 2:03 PDT

Nei giorni scorsi però ha comunicato una triste notizia: infatti è morta la sua amica a quattro zampe, una dolcissima cocker spaniel dal manto corvino di nome Piper. “Eri mia prima figlia e mi lasci un vuoto incolmabile. Come i primi momenti, gli ultimi- Fra le mie braccia. Sempre nel mio cuore. Piper 3/1/07- 3/5/20”, ha scritto sotto nella didascalia. Un post di addio che ha commosso tutti i suoi follower.

