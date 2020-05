È appena stato annunciato il fidanzamento ufficiale tra il principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie, duca di Noto, con Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, figlia minore del sedicesimo conte e della contessa di Lindsay. Il matrimonio avrà luogo nell’estate del 2021. Don Jaime è il primogenito dei sette figli del duca e la duchessa di Calabria: Pedro di Borbone e Donna Sofia Landaluce y Melgarejo.

Il ragazzo, che attualmente vive a Parigi, ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso il Centro universitario di Villanueva e un master in Economia aziendale presso l'Instituto de Empresa ed è direttore di un fondo di venture capital dal 2018. Oltre allo spagnolo, parla inglese, francese e italiano.

























È presidente della Deputazione Reale e grande prefetto dell'Ordine Costantiniano Sacro e Militare di San Giorgio, Cavaliere del Reale e Distinto Ordine di San Genaro, Cavaliere d'Onore e Devozione dell'Ordine di Malta e Cavaliere dell'Ordine di Alcantara. Suo nonno era l'Infante Don Carlos di Borbone delle due Sicilie, conte di Caserta, capo della casa reale delle Due Sicilie, come oggi Don Pedro, padre di Don Jaime.















Suo nonno, cugino di primo grado di Don Juan Carlos, era Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Infante di Spagna. Sua nonna, la principessa Anna di Orléans, era la figlia dei Conti di Parigi. Donna Sofía, sua madre, è la pronipote dei Duchi di San Fernando de Quiroga.









Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune è nata il 12 maggio 1993. È figlia di James Randolph Lindesay-Bethune, sedicesimo Conte di Lindsay, venticinquesimo Lord Lindsay of the Byres e quindicesimo Lord Kilburnie, Kingsburn and Drumry, già Sottosegretario di Stato parlamentare per la Scozia ed già Presidente del National Trust for Scotland, e Diana Mary Chamberlayne-Macdonald, Contessa di Lindsay, figlia di un gentiluomo della Regina e pronipote di Sir Alexander Somerled Angus Bosville Macdonald of Sleat, sedicesimo e principale Baronetto della Scozia, Patrono del Royal Caledonian Ball.

