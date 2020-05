Dopo un lungo periodo di silenzio, la showgirl Aida Yespica ha fatto nuovamente capolino sul suo profilo social. Si è molto vociferato su una presunta nuova fiamma con un uomo misterioso, che è apparso in una foto pubblicata di recente. Ma il silenzio durante il periodo di isolamento forzato della showgirl ha destato non pochi sospetti e gradualmente, giorno dopo giorno, Aida prova a spiegare cosa è successo.

Questi mesi abbiamo avuto modo di scoprire molti dettagli sulla vita quotidiana dei volti noti dello spettacolo e delle televisione, ma questo non è accaduto per Aida Yespica, che ha deciso di prendere un periodo di pausa, mondo virtuale incluso. Solo una foto, pubblicata dopo molte settimane di silenzio, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai numerosissimi fan della showgirl, che è apparsa in un selfie in presenza di un uomo misterioso.

























Un ritorno graduale al mondo virtuale, quello della Yespica, che nelle ultime ore ha pensato di rendere partecipi i suoi follower su questo periodo di isolamento che, fortunatamente, Aida sembra aver trascorso in piacevole compagnia E non parliamo dell'uomo misterioso, con cui si vocifera l'inizio di una relazione, ma anche di lei, l'amica inseparabile della showgirl, ovvero la modella Patty Bonetti.























L'indiscrezione è stata diffusa da "Chicche di gossip" di "Chi", dove si legge: "Con chi ha trascorso il periodo di Iockdown Aida Yespica? La showgirl in attesa di poter rivedere il figlio che è negli Stati Uniti con il papà, si è "rinchiusa" con la modella Patty Bonettì, sua migliore amica Peccato che le due abbiano raccontato davvero poco, sui social, di questi mesi vissuti insieme".

Nessuna nuova relazione, ma solo un’amicizia profonda da vivere anche durante un periodo difficile di isolamento forzato. E come ha ammesso più volte la stessa Yespica, presto verrà anche il tempo di poter raggiungere suo figlio Aron, che vive a Miami con il padre, ovvero l’ex calciatore Matteo Ferrari. Presto quel biglietto per la Florida permetterà alla showgirl di ricongiungersi con un altro affetto importante.

