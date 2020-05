“Bloccata”. Silvia Tirado dopo Temptation Island Vip e Gabriele Pippo torna con una rivelazione ‘choc’

Gabriele Pippo e Silvia Tirado hanno partecipato alla seconda edizione di Temptaton Island Vip guidata da Alessia Marcuzzi. L’avvicinamento di Silvia al tentatore Valerio Maggiolini ha dato il colpo finale a un rapporto decisamente turbolento tra i due. Ma le colpe non sono mai da parte di uno solo e il figlio del conduttore lo ha ammesso davanti a tutti. Oggi torna a parlare Silvia. Le sue rivelazioni lasciano senza parole.

Il problema è stato principalmente caratteriale. Lo ha ammesso Gabriele, il produttore musicale, promettendo che sicuramente il tempo avrebbe curato le ferite, quanto meno per ristabilire un rapporto amichevole. Questo perché Silvia è stata una donna molto importante “che rimarrà sempre nel suo cuore”. Anche per Silvia quella relazione ha lasciato un segno indelebile e lo ha raccontato così. (Continua a leggere dopo la foto).

























“Al termine della nostra esperienza nel reality della De Filippi, il rapporto con Gabriele ha iniziato a deteriorarsi, complice anche il mio comportamento giudicato da lui e dalla sua famiglia “poco consono” all’interno del programma. Lavorando al suo fianco per la realizzazione del brano “Diablita”, abbiamo provato a riallacciare la nostra relazione ma senza successo”. (Continua a leggere dopo la foto).















Poi la rivelazione che lascia tutti senza parole: “Io single, delusa e ancora innamorata, ho cominciato a subire un vero e proprio blocco a livello sessuale che mi ha portato ad uscire con altri ragazzi senza poi concludere nulla; la quarantena legata al Covid19 ha fatto il resto”. Inoltre il motivo del “blocco” sembra essere legato a una forma di ipocondria: “Le foto che pubblico su Instagram, rappresentano il mio personaggio e sono legate al mio lavoro di fotomodella ma l’abito non fa il monaco e io sono una persona profondamente ipocondriaca”. (Continua a leggere dopo la foto).









Poi Silvia aggiunge: “Oggi, soltanto il pensiero di andare a letto con un uomo che non conosco mi fa salire ansia e paura, ho addirittura pensato di rivolgermi ad uno specialista per cercare di sbloccare questa situazione”. E riguardo Gabriele, il sentimento sembra non essersi mai consumato del tutto: “Se mi chiedete se sono ancora innamorata di Gabriele, posso soltanto rispondere che sono legata a lui da un sentimento molto profondo”.

