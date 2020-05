La sua Milano sta uscendo lentamente dal lockdown. E Belen Rodriguez festeggia insieme a in fan. Un regalo apprezzato dai milioni di seguaci della modella argentina. Belen Rodriguez, che in questi mesi di isolamento è sempre rimasta in contatto con i suoi fan aggiornandoli sulla sua quotidianità e quella della famiglia, è tornata a mostrare il suo lato migliore.

Belen Rodriguez ha infatti postato su Instagram uno scatto caliente che manda i follower in estasi. E' distesa ad occhi chiusi su una sdraio, abbronzatissima e tutta unta di crema solare, con indosso un bikini ridottissimo che mostra ampi scorci di pelle nuda e poco lascia all'immaginazione. Lo scatto regala una vista hot sul décolleté esplosivo e svela una volta di più la celebre farfallina. I commenti si sprecano e il successo social è assicurato.

























"Sogna lentamente un sogno tra le mani, fino a quando il sole sorge attraverso la finestra. Ragazzina, non correre più, il tuo tempo è oggi" scrive Belen Rodriguez a descrizione della foto. Ma a sognare (ad occhi aperti) sono i suo fan, rimasti senza fiato davanti a tanta bellezza. "La perfezione", "Non ci sono parole per descrivere la tua sensualità", "Sei pazzesca", sono i commenti che fioccano copiosi.















Non ha bisogno di spiagge caraibiche e mare cristallino: Belen Rodriguez basta qualche raggio di sole sul balcone di casa per sfoggiare il suo corpo da urlo. Durante l'isolamento ha preso sul serio la questione tintarella ed ha aprofittato a pieno delle belle giornate milanesi, sfoderando un costume dietro l'altro. Le sue foto in bikini postate in quarantena hanno conquistato i social, ma chi ha apprezzato di più sono stati… i vicini di casa.











Come ha raccontato Stefano De Martino, i dirimpettai fanno a gara per godersi lo spettacolo e spiano la sua terrazza con il binocolo, nella speranza di poter godere prossimo siparietto bollente di Belen Rodriguez. Il post di cui parla Stefano risale a qualche settimana fa e i like avevano superato le centinaia di migliaia. Un record che il nuovo scatto di Belen Rodriguez sembra indirizzato a polverizzare. In attesa di rivederla all’opera in tv, magari con un programma tutto suo, per ora i fan si accontentano.

