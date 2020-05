Laura Cremaschi, il bikini è strettissimo e bollente: tutto in mostra

Sempre più bella ed affascinante. Parliamo di Laura Cremaschi, che la possiamo ammirare ogni sera anche ad ‘Avanti un altro’ condotto da Paolo Bonolis visto che rappresenta il web nel minimondo. Ma stavolta non è stata protagonista in televisione, bensì per l’ennesima volta sui social network. La ragazza ha un fisico che tutti invidiano ed ha mostrato il meglio di sé anche nelle scorse, presentandosi in una veste estiva molto interessante. E i fan sono rimasti a bocca spalancata.

Laura ha voluto infiammare il popolo della rete e questo obiettivo è stato pienamente raggiunto. Basti vedere che tipo di reazioni abbiano avuto i suoi instancabili follower. Oltre agli immancabili mi piace, gli utenti l’hanno riempita di complimenti, di messaggi decisamente molto dolci. E alcuni di loro hanno rischiato un vero e proprio infarto. La sua bellezza è stratosferica e non tutti riescono ad uscire indenni e a resistere dinanzi al suo monumentale corpo. (Continua dopo la foto)

























Nella foto in questione si è ripresa con addosso un fantastico bikini molto mini e scintillante che ha messo in evidenza diverse cose. Oltre a far notare un bel tatuaggio sotto l’ombelico, è ovviamente il suo décolleté esplosivo e prosperoso ad aver catturato tutta l’attenzione. L’atmosfera è stata resa fiabesca dalle sue meravigliose ali che appaiono dietro le spalle, che hanno fiondato i fan quasi in un’altra dimensione. La Cremaschi ha colpito nel segno ancora una volta.























Nella didascalia si è posta una domanda interessante: “Torneremo al mare? Dove vi piacerebbe andare?”. Più di 26.500 i like ottenuti dalla bellissima Cremaschi. E a commentarle l’istantanea ci ha pensato anche una vip, ovvero Antonella Fiordelisi, che le ha detto: “Bellissima”. Post anche da Carlotta Maggiorana: “Bella bellaaaa”. Altri seguaci comuni hanno aggiunto: “Sei bellissima e simpatica”, “Meravigliosa”, “Sei fantastica”, “Sei davvero super”. (Continua dopo la foto)

Dopo il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, si era sparsa una voce insistente che dava Laura Cremaschi nel 2018 come concorrente di ‘Temptation Island Vip’, in qualità ovviamente di tentatrice, ma non si concretizzò questa opportunità. Mentre è di febbraio dell’anno scorso il clamoroso scherzo fatto da Le Iene in cui protagonisti furono proprio lei e Wilma Fiassol, lady Facchinetti. I fan però amano soprattutto i suoi scatti da censura.

