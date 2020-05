Claudia Ruggeri non si contiene e ‘spara’ in primo piano il suo lato B. E tutti restano senza parole

La spettacolare ‘Miss Claudia’ Claudia Ruggeri è di una bellezza indescrivibile. Il suo fisico è stratosferico e ad ‘Avanti un altro’ il pubblico da casa la adora tantissimo anche per la sua simpatia. Ora però ha deciso di scegliere i social network per rendere ‘bollente’ l’atmosfera e creare scompiglio nel popolo della rete. Tutta ‘colpa’ di una sua immagine postata su Instagram, che è stata apprezzata in maniera esagerata. La donna ha infatti messo in evidenza un dettaglio del suo corpo.

Lascia veramente senza parole ciò che si può vedere e diversi utenti hanno quasi avuto un mancamento una volta aperta l’istantanea. Quest’ultima la si può tranquillamente definire vietata ai minori e ai deboli di cuore. Le reazioni dei follower sono state notevoli: lei ha potuto godersi una miriade di mi piace ed una quantità industriale di commenti, tutti positivi. Difficile trovare un difetto e anche i più invidiosi hanno dovuto alzare stavolta bandiera bianca e complimentarsi. (Continua dopo la foto)

























Nello scatto a cui ci riferiamo si è immortalata con un meraviglioso e mini costume di colore nero. Ha puntato l’attenzione sul suo fondoschiena, infatti si può osservare un incredibile lato B in primo piano, che ha dominato tutta la scena. Quest’ultimo è praticamente perfetto e qualunque donna vorrebbe averlo come lei. Ha preferito non scrivere niente nella didascalia, anche perché la foto parla già da sé. Si è soltanto limitata a sponsorizzare la marca del fantastico costume. (Continua dopo la foto)























I like conquistati dalla protagonista del programma televisivo condotto da Paolo Bonolis sono stati oltre 55.500. Questi sono stati i messaggi più importanti postati dagli ammiratori: “Ma che bel panettone!”, “Wow che lato B, fantastico”, “Meraviglioso lato B, da urlo”, “Che schianto”, “Sei davvero la perfezione”. Poi c’è chi ha scritto ancora: “Pazzesca”, “Claudia, sei il top”, “Ti amo”, “Super”, “Gioia mia”, “Sei notevole”, “Mamma mia che spettacolo della natura”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 🩱@calvinklein 👙 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 14 Mag 2020 alle ore 4:20 PDT

Miss Claudia e l’attuale marito sono stati fidanzati 12 anni prima di unirsi in matrimonio. Non è ancora diventata mamma, ma entrambi hanno sempre manifestato la volontà di concepire almeno due bebè. I due si sono conosciuti, mentre lei stava piangendo per essersi lasciata con il suo ex partner. Per concludere, bisogna aggiungere che i suoi fan non aspettano altro che vedere altre foto così ‘hot’ della Ruggeri.

