La cosiddetta ‘Fase 2’ è iniziata anche per Michelle Hunziker, che sui social ha pubblicato l’emozionante incontro con la mamma Ineke. Dopo tre mesi di lockdown, la conduttrice di “Striscia la Notizia”, recentemente balzata alle cronache per un servizio del telegiornale satirico contro Giovanna Botteri, inviata dalla Cina per il TG Tre, è tornata a casa e ha potuto riabbracciare ma madre.

L’emozionante incontro è avvenuto per la festa della mamma e la conduttrice ha documentato tutto dai suoi canali social. Nelle story di Instagram sono apparsi nei giorni scorsi i video di Michelle Hunziker che, emozionatissima e protetta dalla mascherina, sale sull’ascensore. “Ragazzi sto per fare una sorpresa a mia mamma”, spiega la Hunziker parlando alla telecamera dello smartphone. (Continua a leggere dopo la foto)

























E ancora: “Non la vedo da tre mesi sono emozionatissima. Vediamo come reagisce”. Poi l’incontro, questa volta rimasto lontano dalla telecamera dello smartphone. “Non sono riuscita a immortalare il momento perché non vi nascondo che abbiamo pianto appena ci siano viste di persona”, ha detto la conduttrice di Striscia la notizia. L’emozione ha prevalso sull’esigenza di riprendere la scena e le due si sono godute l’abbraccio in totale privacy. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ci siamo emozionate, non son riuscita ad beccare il momento. Eh” ha spiegato Michelle emozionatissima. “Perché ho pianto anche io”. Poi: “Buona festa della mamma mami”, ha concluso. Le ha fatto eco la signora Ineke: “Anche a te amore mio”. Michelle è infatti mamma di Aurora Ramazzotti, avuta dall’ex marito Eros, e di Sole e Celeste, le bimbe nate dal secondo marito, l’imprenditore Tomaso Trussardi. (Continua a leggere dopo la foto)









Il video è continuato fuori dall’appartamento della signora Ineke, dove Michelle ha confessato un retroscena sulla vita della mamma: “Ho visto mia madre piangere tre volte nella sua vita – ha spiegato – e la terza è stata proprio oggi. Mia madre è figlia del dopoguerra e sa tenere a bada le emozioni, ma in questa occasione non ha resistito”.

“Aprite gli occhi!”. Giulia De Lellis la critica (pesantissima) arriva proprio da lei. È guerra tra le ex UeD