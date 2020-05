È stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non è stata lei la vincitrice ma di sicuro è stata la concorrente della quale più si è parlato. Antonella Elia è stata più volte al centro delle polemiche, ha discusso praticamente con tutti i suoi coinquilini, ha detto sempre ciò che pensava anche se le sue parole, spesso, hanno creato grossi problemi. Eppure secondo le indiscrezioni ora Antonella Elia sarebbe una delle più richieste della tv.

Sembra addirittura che la Rai e Mediaset se la stiano contendendo per averla. Insomma, per Antonella Elia la partecipazione al GF Vip 4 è stata un successo clamoroso e ora tutti la vogliono. Ha talento, ha un caratterino niente male (che fa spettacolo), ha esperienza, insomma, sembra proprio la candidata perfetta. A sganciare la bomba su Antonella Elia è il settimanale Oggi che sostiene, appunto, che la Elia sia contesa tra Rai e Mediaset.

























"Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia, 56 anni, sta vivendo una seconda giovinezza professionale. Rai e Mediaset infatti se la contendono per la prossima stagione televisiva. Cosa sceglierà e dove vedremo la irrequieta Antonellina?" si legge su Oggi. E pensare che per lunghi periodi la Elia ha avuto tutti contro, sia nella casa che fuori. Tra l'altro dopo essere uscita dalla casa la Elia era convinta che la sua carriera in tv fosse quasi terminata.















Era convinta che essersi mostrata per quello che è l'avrebbe penalizzata. Aveva detto che probabilmente non avrebbe mai più lavorato in tv. E invece… "Mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare", diceva quando era chiusa nella casa del Grande Fratello la ex ragazza di Non è la Rai. E, dopo essere uscita, aveva detto che di certo nessuno l'avrebbe più fatta lavorare in tv.











“Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”, diceva tempo fa. Ebbene, stando a quel che scrive il settimanale Oggi non sarebbe affatto così. Anzi, sembra che la Elia sia davvero super desiderata. A questo punto tutti ci chiediamo la stessa cosa: dove la vedremo nella prossima stagione televisiva?

