“Aprite gli occhi!”. Giulia De Lellis la critica (pesantissima) arriva proprio da lei. È guerra tra le ex UeD

“La dieta invece per far crescere qualche neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non condividere la tua dieta… la solita superficiale… Dai su raghy perché diamo spazio a sta gente?”. L’ex collega di Uomini e Donne al veleno contro Giulia De Lellis, rea di aver dato consigli sulla sua dieta spiegando di doversi “asciugare un po’”.

Le critiche arrivano da Valentina Dallari, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, che in passato ha avuto problemi di anoressia. E proprio per questo motivo ha deciso di lanciare un messaggio contro l'ex collega. Giulia De Lellis continua a veicolare messaggi su digiuni, su acque disintossicanti, su alimentazione (con tanto di ricette), sui social usando la propria posizione di influencer e questo ha fatto salare i nervi alla dj.

























"La dieta invece per far crescere qualche neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non condividere la tua dieta. La solita superficiale… Dai su raghy perché diamo spazio a sta gente?". L'attacco poi continua: Partiamo dal presupposto che questo personaggio mi sta antipaticissimo. È un personaggio ipernegativo. Quindi non mi importa adesso se i suoi fan mi scrivono:"Si, perché tu devi sempre rompere le palle" o "Si, perché tu di qua, si perché tu di là"".















"Rega, per favore, apriamo gli occhi! Cioè sta c***o di quarantena sarà servita per aprire gli occhi, per non dare credito a 'sta gente che non ha né arte né parte, non trasmette niente se non c*****e?. La cosa più preoccupante è che c'è gente che le da lavoro! Neanche mi esprimo! Quelli aiutano il danno a diventare un mega danno. SVEGLIAMOCI!".









Tra le due non ci sono mai stati buoni rapporti e questa non è la prima volta che Vaentina Dallari accusa Giulia De Lellis di mandare messaggi negativi sull’alimentazione e la cura del corpo. Come era già successo in passato Giulia De Lellis non ha risposto alle accuse.

