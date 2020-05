Tutta nuda ma con le ali: Jane Alexander fa volare. E i fan non hanno dubbi: “La numero 1”

L’attrice Jane Alexander è sempre più stupefacente. Vi abbiamo spesso riferito di alcuni suoi scatti ai limiti della censura, che hanno decisamente infiammato la rete. E anche stavolta ha voluto dare il meglio di sé proponendo un’immagine che è piaciuta alla maggioranza dei suoi fan. La donna, nonostante non sia più da considerare una ragazzina, ha un fisico invidiato anche dalle ventenni e può quindi sfoggiarlo in ogni occasione. Questo suo ultimo post è veramente molto bollente.

Molti utenti sono rimasti a bocca spalancata, mentre altri hanno rischiato di avere un infarto. E l’ex protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ non può che ritenersi soddisfatta del risultato raggiunto. Infatti, l’hanno completamente osannata, riempiendola di migliaia di mi piace e di commenti, quasi tutti contenenti giudizi estremamente positivi. Jane è più bella che mai in questa istantanea ed ovviamente è ciò che (non) indossa a rendere l’atmosfera più intrigante. (Continua dopo la foto)

























Lei si è immortalata praticamente senza vestiti con due ali presenti sulle sue spalle. Sono solo le sue braccia e mani a nascondere il suo prosperoso décolleté e la parte più intima del suo fisico. Lunga la didascalia che ha accompagnato l’immagine: “Questa foto fu scattata in un giorno strano. Ero estremamente giù e chiamai una persona per sapere cosa stesse facendo, se potevamo parlare un po’, quella roba da amiche. Lei mi disse che stava scattando la copertina del disco di Caparezza”. (Continua dopo la foto)























Poi ha raccontato dello scatto: “E così scattammo. Senza trucco, solo le mie emozioni. La mia preferita, non la posso pubblicare perché è bellissima ma sono nuda dalla vita in giù. Questa invece la pubblico perché mi ricorda che sono arrivata in lacrime, ma alla fine ridevo alle mie spalle. L’assistente mi teneva su le ali. E sudava. Uh, quanto sudava. Grazie agli amici di sempre”. Alexander è riuscita ad ottenere quasi 3 mila like. Qui di seguito vi proponiamo invece i commenti più rappresentativi. (Continua dopo la foto)

C’è chi ha scritto: “Sei splendida Jane, una foto bellissima”, “Meravigliosa”, “Sei stupenda”, “Angelo e demone della bellezza”, “Mmm, che seno là sotto”. Altri ancora hanno aggiunto: “Enormemente desiderabile”, “Sei bellissima in questa foto. Traspare tutto di te, mai volgare, un’eleganza innata”, “Quando si dice…celestiale”, “Sei fantastica, grazie per aver condiviso questo ricordo”, “Scatto pazzesco”.

