Anna Safroncik presenta mamma Lilia: tutti increduli. Sembrano davvero sorelle

L’attrice Anna Safroncik ha presentato sui social network la sua adorata mamma. Ormai Instagram è diventato un luogo virtuale nel quale molti vip postano foto in compagnia di parenti stretti o di nuove fiamme. In occasione della festa della mamma che è stata celebrata domenica scorsa, la donna ha approfittato della circostanza per far vedere ai suoi ammiratori la madre. E a molti non è potuto sfuggire un particolare, che hanno potuto vedere scrutando attentamente l’immagine.

La somiglianza tra le due donne è infatti incredibile, il sorriso è praticamente identico così come la loro espressione del viso molto allegra. Hanno inoltre gli stessi colori dei capelli e alcuni hanno fatto notare un’altra cosa: se non lo avesse scritto, sarebbero state scambiate molto probabilmente come sorelle, nonostante l’età del genitore. Ed è spiegato nel suo lavoro il perché la signora sia così in forma e dimostri molti meno anni. Vediamo infatti cosa ha fatto e fa nella vita. (Continua dopo la foto)

























Il nome della mamma di Anna è Lilia Chpakis ed è un’insegnante di danza. Tempo fa è inoltre stata una ballerina dell’Opera di Kiev, in Ucraina, e la sua enorme passione nei confronti del mondo dello spettacolo lo ha successivamente trasmesso alla figlia. Lei fa tanta attività fisica, che le permette di avere un corpo perfetto anche se non è più una ragazza. Il rapporto tra le due è da considerare bellissimo, infatti la Safroncik e Lilia sono decisamente inseparabili. (Continua dopo la foto)























Lilia pubblica a volte immagini mentre è alla sbarra o effettua alcuni balletti. Quando l’attrice 39enne aveva 11 anni, i suoi genitori si sono divorziati ed ha iniziato a vivere assieme alla mamma. E da quel momento in poi il loro legame si è rafforzato giorno dopo giorno ed ancora oggi è davvero fortissimo. Non sempre hanno la possibilità di stare insieme, a causa dei tanti impegni lavorativi della Safroncik, ma tra di loro c’è un feeling da ritenere veramente indissolubile. (Continua dopo la foto)

Per la festa della mamma le aveva scritto: “Auguri alla mia meravigliosa mamma e a tutte le mamme del mondo”. E proprio su Instagram c’era chi le aveva detto: “Credevo fosse tua sorella”, “Giovanissima, complimenti”, “Ma è tua mamma? Com’è giovane!”, “Sembrate sorelle”, “Pensavo fosse una tua amica”, “Giovanissima e bellissima”, “Molto bella”, “Mamma? Non ci credo”, “Favolose”, “Siete veramente molto belle”.

