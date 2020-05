Mercedesz Henger, il lato B è “una scultura”. Alza la temperatura anche in cucina: ecco come si fa vedere

Non hanno fatto altro che condividere momenti di vita quotidiana. Per Mercedesz Henger e Lucas Peracchi la vita sembra essere fatta di continui momenti di svago, spensieratezza e amore. Nulla è mancato all’appello: sotto il sole, nella camera da letto, abbracciati, seminudi, e sempre innamoratissimi. Il periodo di isolamento per l’ex naufraga non è finito e nelle ultime ore è arrivato un altro aggiornamento. In diretta dalla cucina di casa.

La didascalia, però, desta qualche piccolo sospetto. Sicuro che stia procedendo tutto bene? La foto mostra le splendida Mercedesz di spalle, rigorosamente provocante e sexy, in completino intimo che non fa che mettere in primo piano il lato B sempre ben allentato e tonico dell’ex naufraga. A corredo della didascalia queste parole: “Fame o noia?”. In fin dei conti sembra essere impossibile per la coppia potersi annoiare. (Continua a leggere dopo la foto).

























In diretta dalla cucina di casa, la splendida Mercedesz sta aprendo il frigorifero in cerca di qualcosa da stuzzicare, ma l’attenzione cade proprio su quella parola: noia. Il frigo è pieno e Mercedesz tiene in mano una birra. Alla prima didascalia si uniscono altre osservazioni mosse dalla Henger in persona: “Questa foto è stata fatta prima che svuotassi il frigo, lo pulissi e riordinassi. Adesso le cose le troviamo anche quando le cerchiamo!”. (Continua a leggere dopo la foto).















Una foto apparentemente semplice che riesce comunque a conquistare ben 15mila mi piace. I commenti? Eccoli, come sempre, pronti a deliziare l’ex naufraga, ad alto tasso glicemico e alcuni anche molto piccanti. Insomma, ogni gusto è soddisfatto e la gamma di scelta si fa sempre molto vasta, non solo a proposito del frigorifero. Alcuni fan si sbilanciano, mentre tra cascate di cuori e baci c’è anche chi sceglie di rimanere sul classico. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









“Bellissima”, “Splendida”, “Un corpo da scolpire”,”Ma quanto cavolo puoi essere bella?”, “Birra al mattino non è il caso, o forse si?”, “Sei davvero dolcissima”, “Occhio alle scadenze”. “Non hai freddo?”, “La più bella del mondo”, solo per citarne alcuni. E il fisico di Merdecedsz colpisce e affonda ancora una volta, Poi diciamolo, merito anche dell’angolazione che permette di ammirare anche un altro tipo di prelibatezza.

