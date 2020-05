Beatrice Valli mamma per la terza volta. Bellissima anche a poche ore dal parto: il dettaglio non passa inosservato

Si chiama Azzurra la figlia di Beatrice Valli, ex tronista di Uomini e Donne. La sorellina di Bianca e di Alessandro, nata dall’amore tra la Valli e Marco Fantini, ha fatto capolino dopo 24 ore trascorse nel totale silenzio. Il parto è andato benissimo e l”ex tronista, sebbene avesse già dato alla luce altri due bambini, Alessandro e Bianca, non ha mai nascosto di essere andata incontro ad alcune cure molto debilitanti. Adesso si può festeggiare e si fa al meglio. Il dettaglio della foto dice tutto.

Sono state 39 le settimane di gestazione, ma finalmente Azzurra ce l’ha fatta e adesso potrà essere coccolata da mamma Beatrice e papà Marco. Il parto è stato un momento molto delicato, anche alla luce dell’emergenza sanitaria che non ha certo migliorato le cose. Non per questo, però, la Valli sembra aver rinunciato a nulla e ha potuto raggiungere l’ospedale in totale tranquillità. Infatti, dalle foto rese pubbliche da un po’ di ore, che mostrano tutta la tenerezza tra mamma e figlia, scappa fuori un dettaglio. (Continua a leggere dopo la foto).

























Beatrice Valli appare ovviamente senza trucco, ma non per questo poco curata. Semmai il contrario. Le foto mostrano non solo un’espressione rilassata, e i capelli ben pettinati, ma anche la cura verso alcuni dettagli che hanno reso la neomamma una vera star. Impossibile non notare le collanine d’oro e il top bianco davvero trendy, con tanto di maniche corte a sbuffo e scollatura a barca. Una mamma davvero al top per la piccola Azzurra, che non ha dimenticato, ovviamente, di indossare anche la mascherina. (Continua a leggere dopo la foto).















Lo aveva dichiarato a chiare lettere poco prima di dare alla luce Azzurra: “La prossima foto sarà con Azzurra. Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo né contrazioni né perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare da Marco, che ora è a casa tutto agitato che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale”. (Continua a leggere dopo le foto).









Beatrice Valli ha condiviso moltissime foto su Instagram e non ha mai perso occasione di mostrarsi sempre al meglio. Nonostante alcuni problemi di salute e il periodo molto delicato, i suoi sono sempre stati messaggi positivi: “Anche nei momenti di difficoltà c’è sempre del positivo da cogliere!”. E nel fare questo, la Valli non ha mai dimenticato quel dettaglio in più che ha sempre fatto la differenza.

