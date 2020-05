“Adesso basta!”. Adriana Volpe, parla il marito e fa chiarezza una volta per tutte

Continua a tenere banco la vicenda di Adriana Volpe e del marito Roberto Parli. Tante le voci circolate sul loro conto, che parlavano di una crisi o addirittura di una imminente rottura del loro rapporto. La coppia vive attualmente divisa, infatti lui si trova in Svizzera per impegni personali e professionali, mentre la conduttrice televisiva è a Roma assieme alla figlia Gisele. Questa distanza ha fatto scatenare diversi rumors ed ora è stato l’uomo a rompere il silenzio e a chiarire.

In particolare, l'imprenditore ha voluto dire la sua sul profilo Instagram ufficiale. Le polemiche erano divampate proprio a causa di un suo video pubblicato sul popolare social network. Parli ha ringraziato diverse persone che gli hanno dedicato il filmato e sta inoltre facendo da sponsor della Sardegna, visto che ci è andato in alcune occasioni. In questa clip non c'è però la Volpe, alcuni utenti hanno fatto notare la cosa e si era già pensato ad un gesto volontario.





























Il coniuge dell'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip 4' non ci ha visto più ed ha detto: "Prima di commentare con baggianate, consiglio di leggere bene le mie parole scritte nel post! Sono immagini di repertorio a me dedicate. Il mio messaggio è solo per sensibilizzare le persone e per porre la massima attenzione nel cercare di sconfiggere questo virus, per tornare a sorridere. Ed invece no, non sapete neanche leggere un messaggio importante tra le righe".























Il settimanale 'Chi', un po' di tempo fa, aveva rivelato: "Stanno vivendo un momento di sofferenza. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato. Ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo". Lei al 'GF Vip' aveva invece dichiarato: "Al GF Vip ho vissuto una seconda giovinezza. E mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. E infatti è stato onestissimo. Mi ha detto di aver avuto una botta di gelosia incredibile".

E poi: “Nella vita ho sempre protetto lui e Gisele. E quando sono entrata nella Casa ho parlato poco di loro per non essere vulnerabile. Di sicuro mi sono presa dei miei momenti. Ma sempre nel rispetto”. Sul decesso del suocero, aveva commentato invece: “In te invento il mondo se prometti che ci giocherai. Voltandoti a guardarmi, sorridendo mi dirai che è già qui il paradiso. Io rinasco in te, in mani piccole, che sanno disegnare un mare calmo, una conchiglia e nuvole”.

