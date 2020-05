“Divina!”. Chiara Nasti, il video ‘bollente’ è vietato ai deboli di cuore: il lato B è da urlo

L’influencer Chiara Nasti è di una bellezza infinita. Molto apprezzata sui social, nelle scorse ore ha voluto mandare tutti in tilt non con uno scatto ma con un video estremamente ‘bollente’ che ha infiammato la rete. Il suo corpo è da urlo ed è praticamente impossibile trovarle dei difetti. La sorella di Angela ha dato decisamente il meglio di sé e molti suoi fan non ce l’hanno fatta a resisterle. Si segnalano infatti quasi dei malori, stando ai commenti entusiastici inviati dagli utenti.

La giovane ha voluto far fiondare tutti nell’ormai imminente stagione estiva. Il filmato, assolutamente vietato ai deboli di cuore, ha immediatamente ottenuto un grandissimo consenso. Se il suo scopo era quello di catalizzare tutta l’attenzione su di sé, ci è riuscita al 100%. Basti pensare agli incredibili risultati ottenuti in termini di mi piace e di commenti. Ma adesso andiamo a vedere più da vicino cosa ha proposto e quali sono stati i motivi di così tanto rumore. (Continua dopo la foto)

























Nel video in questione si è immortalata al mare, mentre passeggia in spiaggia. Ovviamente indossa un meraviglioso bikini e ciò che ha fatto vedere maggiormente è stato il suo incredibile lato B. Un vero e proprio spettacolo della natura. Nella didascalia ha fatto riferimento a problemi riguardanti il suo sito, ma tutte le visualizzazioni le ha potute avere su Instagram. Infatti, Chiara è stata vista da oltre 555 mila persone. Un traguardo decisamente clamoroso. (Continua dopo la foto)























I commenti lasciati da centinaia di suoi ammiratori hanno avuto tutti un tenore positivo. Ecco quali sono stati i messaggi più rappresentativi, che hanno fatto felice la Nasti. C’è chi le ha scritto: “Che gnocca”, “Come fanno a dire che sei brutta, non capisco”, “Mamma mia”, “Ti adoro”, “Sei proprio bellissima”. Altri hanno aggiunto ancora: “Io ti amo”, “Credi sempre in te stessa”, “Sei veramente una divinità”, “Spettacolare”, “Sei davvero favolosa”, “Super bella”. (Continua dopo la foto)

Circa un mese fa c’era stato un battibecco a distanza tra Aurora Ramazzotti e Chiara. Quest’ultima aveva detto: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”. Aurora l’aveva attaccata e l’influencer aveva risposto: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo!”.

