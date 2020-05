Una foto fronte mare, con lui che abbraccia lei da dietro, due sorrisi immensi e solo un cuore come didascalia: con questa foto la coppia vip ha annunciato su Instagram che la cicogna è il volo. La showgirl e modella e il calciatore sono in attesa del loro primo figlio. Poco dopo, poi, un altro scatto dove il pancino è più evidente.

E sotto congratulazioni a pioggia: "Che bello!", "Siete meravigliosi, tantissimi auguri", "Troppo felice per voi", "Che meraviglia!". Dopo due anni di fidanzamento il primo settembre 2014 si sono giurati amore eterno e ora stanno per diventare genitori: gioia immensa per Ludovica Caramis e Mattia Destro. Lei, romana di origine greca 28enne, ex ereditiera e dal 2018 valletta di Carlo Conti a La Corrida è a dir poco radiosa in queste nuove fotografie.

























E lo stesso può dirsi per il futuro papà Mattia Destro, attaccante 29enne del Genoa e in prestito al Bologna, ora a casa a causa dell'emergenza sanitaria che ha fermato il campionato di serie A e tutti gli altri sport. Come detto la coppia è felicemente sposata da 6 anni: "Ci siamo sposati quasi cinque anni fa, abbiamo bruciato le tappe. Capisci il senso del matrimonio quando lo vivi nella quotidianità, giorno dopo giorno", diceva poco tempo fa lei a Vieni da me.















A Caterina Balivo aveva raccontato anche il primo incontro con Mattia Destro. "Quando venne alla Roma ci siamo incontrati la prima volta in una discoteca, ma non sapevo che era un giocatore. Nella mia famiglia sono tutti tifosissimi della Roma, quindi poi capii chi era e grazie a lui mi sono avvicinata anche al calcio che prima non mi appassionava affatto".









“Il sogno di diventare mamma c’è e ne stiamo parlando – aveva spiegato recentemente la bella Ludovica Caramis al settimanale Vero Tv – Ora sto consolidando la mia posizione personale, per poi dedicarmi al mestiere più bello del mondo”. E poi: “Quando avrò un figlio non lo mollerò a una tata, vorrò seguire di persona la sua crescita”.

