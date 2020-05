“Tale madre, tale figlia: senza neuroni”. Jasmine Carrisi offesa insieme a Loredana Lecciso: tutto per quelle nuove foto

Anche Jasmine Carrisi risulta sempre molto attiva sui social. Nelle ultime ore la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha deliziato i suoi numerosissimi fan con una serie di foto che, però, hanno incontrato anche qualche piccola buca lungo la strada e Jasmine è ‘cascata’ nel polverone delle critiche. Gli hater, infatti, non fanno che andare alla ricerca di qualche dettaglio da poter mettere in piazza e commentare.

Due scatti dalla sua stanza. La 19enne Carrisi non si è fatta molti scrupoli nel mostrarsi in super magliettina scollata e pantaloncini bianchi. Nulla di strano, direte voi? Eppure c’è chi è andato giù pesante nei commenti. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e di quali foto stiamo parlando. Partiamo da “Baby restiamo in chill?”, questo il contenuto della didascalia alle foto. (Continua a leggere dopo la foto).

























Trattasi, nello specifico, di due foto: nella prima Jasmine si tiene la testa tra le mani e nella seconda si mostra in ginocchio. Il contenuto della didascalia rimane così tanto criptico da porsi come bersaglio per molti hater che, con gli occhi puntati e attenti, sono andati alla ricerca dell’errore. Il via libera ai commenti è stato così decretato, ad inclusione di qualche frecciatina al veleno. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Visualizza questo post su Instagram baby restiamo in chill¿ Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 9 Mag 2020 alle ore 11:50 PDT

“Tale madre tale figlia… gli stessi neuroni” tuona un commento da parte di un utente, che nonostante la giovane età di Jasmine non si trattiene e ci va giù pesante. Non sono mancati, fortunatamente, anche i complimenti, che avranno sicuramente rialzato il morale della Carrisi: “Sei bellissima”, “Rimani sempre così”, “Ciao principessa”, “Complimenti per la tua bellezza”. (Continua a leggere dopo la foto).









Come ben si sa, al momento Jasmine si trova nella tenuta di famiglia a Cellino San Marco e può godere della vicinanza de suoi cari, mamma e papà riuniti e più innamorati di prima e Bido; a pochi passi di distanza persino la collega stimata di Al Bano, l’intramontabile Romina Power. E sempre di recente Al Bano ha tuonato contro il gossip, preferendo che alcune questioni familiari possano rimanere riservate. Difficile farlo accadere con una splendida e giovanissima figlia che ha già il suo seguito di sostenitori e di ‘disturbatori’.

Guendalina Tavassi, che scivolone: tutti fissi sul marito (che non sapeva di essere ripreso)