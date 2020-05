Ormai i siparietti tra Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte sono noti a tutti. Abbiamo avuto modo di seguire la coppia durante questo periodo di isolamento forzato e le risate non sono certo mancate. Ricordate quando Umberto ha notato qualche capello bianco ai lati e ha chiesto proprio a Guendalina di provvedere immediatamente con la tinta per coprirli? Oggi ne hanno combinata un’altra.

È accaduto davvero non tropo tempo fa quando Umberto ha fatto notare che Guendalina non fosse molto brava come 'parrucchiera': "Non sa fare niente. Ci sono ancora i capelli bianchi. Non si capisce cosa abbia fatto. Oggi è uscita di nuovo ed è andata ricomprare la tintura per rifarmela. E' vero che voglio togliermi qualche capello bianco, andavo ogni settimana dal barbiere, per tagliare questi capelli proprio ai lati, ma se mi devo inguaiare, preferisco tenerli così".

























Capelli bianchi o meno la coppia ci riprova e torna 'agguerrita' sui social. Nelle ultime ore Guendalina ha pensato bene di girare una diretta Instagram per fare compagnia ai suoi numerosi fan. Curve da capogiro che il mondo del web conosce bene, quelle della Tavassi, che per uno 'strano" motivo passano in secondo piano. Ebbene si, questa volta la scena viene rubata da Umberto, che però non sapeva di essere ripreso.















Guendalina si stata riprendendo davanti allo specchio proprio con il suo iPhone. L'inquadratura è rimasta puntata sul suo lato B e lei, sempre splendida e provocante, ha esibito un leggings molto minimal, con cui sperava di accaparrarsi numerosi like. E invece? È accaduto, ma non per merito delle sue curve. La scena è stata 'rubata' dal marito, comparso sullo sfondo, intento a "ravanarsi". Ma non poteva immaginare di essere ripreso.









Che sia stato fatto volutamente o meno, rimane una sola e semplice verità, ovvero che la coppia non è solita usare nessun filtro e questo video ne è la prova. Molti utenti hanno subito avvisato la Tavassi, che ha provveduto a risolvere tutto apportando un simpatico coniglietto sulla zona rossa di Umberto, visibilmente imbarazzato. Uniti in matrimonio dal 2013 e genitori di Chloe e Salvatore, i due possono anche concedersi qualche scivolone visto che non sono alle prime armi e in molti hanno avuto modo di capire che aria tira in casa. Di certo, non rischiano di annoiarsi.

