Un chiaro dito medio alla mamma. Ecografia con sfottò per la bella cantante: la figlia la saluta così…

Non è ancora nata, ma sembra aver preso tutto dalla sua mamma. Nelle ultime ore Katy Perry ha reso pubblico il simpatico video del momento dell’ecografia. Ed è effettivamente non appena postato ha già fatto il giro del web. Orlando Bloom e Katy Perry sono portatori sani di energia e ottimismo e il periodo di gravidanza di Katy sta trascorrendo al meglio. Ann Pearl, questo il nome della piccola primogenita della coppia che nascerà in estate. Ma scopriamo cosa ha fatto divertire tutti, mamma e dottoressa incluse che non smettevano di sorridere.

Per Olando, Ann Pearl non è la prima figlia. Bloom ha già avuto un figlio dal matrimonio con la top model Miranda Kerr, durato solo tre anni, ovvero dal 2010 al 2013. Flynn ha 9 anni e ha accettato la presenza di Perry accanto a papà, al punto che le famiglie sono in ottimi rapporti. Lo stesso ha fatto Miranda che nel frattempo si è risposata con Evan Spiegel e ha avuto un altro figlio, Hart. Per Katy e Orlando, invece, i fiori d’arancio dovranno ancora sbocciare. (Continua a leggere dopo la foto).

























L’emergenza sanitaria ha costretto la coppia a posticipare il matrimonio al 2021, ma di perdere altro tempo proprio non se ne parla e anche in gravidanza è possibile continuare a divertirsi in due. Messe a tacere le indiscrezioni che presagivano una crisi nell’aria, la coppia continua ad amarsi e nutrirsi di passione, anche in cucina. La stessa Kate ha ammesso di aver sempre voglia di cibo piccante: “Ho costantemente voglia di piccante”. (Continua a leggere dopo le foto).























“Quando tua figlia, che non è ancora nata, ti regala un bel dito medio dall’utero! Sei nei guai ora”. Ha voluto omaggiare così il seguito dei numerosissimi fan. Katy ha pubblicato il video dell’ecografia durante il giorno della Festa della Mamma, chiarendo nella didascalia cosa è accaduto. Avete capito bene, il bebè ha mostrato il suo piccolo dito medio, facendo sorridere tutti. (Continua a leggere dopo le foto e il post).

Ed effettivamente non poteva che aver preso il caratterino speziato di mamma Katy. Più volte abbiamo avuto modo di sorridere davanti all’ironia di Katy, che di certo non ha mai evitato di mostrare in pubblico il suo dito medio e in più occasioni. La piccola e futura baby di casa Bloom non può che essere all’altezza della sua mamma. Siamo certi che riserverà tante altre sorprese.

