“È nata!”. Fiocco rosa nel cinema: l’attrice e il regista genitori per la seconda volta. E c’è un’altra sorpresa

Fiocco rosa per America Ferrera e Ryan Piers Williams. A dare la lieta notizia è stata la mamma della piccola Lucia Marisol in prima persona. La gravidanza era stata annunciata il primo giorno dell’anno, e l’attrice appariva in primo piano con il pancione, con accanto il marito Ryan Piers e il piccolo Sebastian, ovvero il primo figlio della coppia venuto alla luce proprio nel mese di maggio ma del 2018. avuto a maggio del 2018.

L’annuncio rende tutti felici e avviene sul profilo Instagram dell’attrice statunitense: “È nata il 4 maggio, giusto in tempo per permettermi di baciarla e abbracciarla nel giorno della Festa della mamma. Mamma, papà e il fratellino sono al settimo cielo per questa luce che illumina la nostra famiglia”. Sono sette gli anni di matrimonio e due quelli che hanno visto la coppia diventare mamma e papà di Sebastian, il fratellino della piccola Marisol venuta al mondo il giorno della Festa della mamma. Due splendidi figli nati sotto lo stesso segno. (Continua a leggere dopo la foto).

























L’arrivo della piccola Lucia Marisol sopraggiunge con una seconda splendida notizia. Il gesto da parte di mamma e papà non passa inosservato. Infatti, proprio per rendere omaggio alla festa di tutte le mamme del mondo, la coppia ha deciso di avviare una donazione per tutte le donne, prossime al parto o già mamme, in difficoltà. Lucia Marisol porta con sè non solo un messaggio di vita, ma un gesto concreto di speranza e solidarietà. (Continua a leggere dopo la foto).















Dare alla luce un figlio in un periodo molto delicato di emergenza sanitaria assume un’importanza ancora più grande. Lo sa bene America Ferrera che, durante i giorni di isolamento, ha provato a lanciare sul social un messaggio ricco di ottimismo e determinazione: “La vita è un miracolo, e le mamme lo rendono possibile grazie alla loro forza e al loro potere. Tenete duro, mamme incinte! Ci siamo”. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









E alle parole odierne della mamma, si sono unite anche quelle di papà, che sempre sui social ha scritto in occasione della nascita di Marisol: “La squisita creaturina ci ha onorato della sua presenza il 4 maggio 2020. Vi presento il nuovo membro della nostra famiglia, Lucia Marisol Williams. È arrivata giusto in tempo per la festa della mamma. Tutti sono sani e felici!”.

