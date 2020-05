Samantha De Grenet cambiata e dimagrita. Si è fatta vedere così

La quarantena forzata a causa del male del momento ha provocato in molti italiani un aumento di peso. Lo stare troppo a casa ha fatto perdere la forma a tante persone, ma c’è un vip che paradossalmente questa situazione le ha permesso di dimagrire. Stiamo parlando di Samantha De Grenet, che sui social ha pubblicato una foto che la riprende in forma decisamente smagliante. Secondo quanto riferito, la conduttrice televisiva e showgirl ha perso addirittura quattro chili.

Un risultato clamoroso raggiunto dalla donna, la quale ha ricevuto una marea di complimenti dai suoi follower. Ed è stata proprio la diretta interessata a fornire tutti i dettagli. Rispondendo alle domande dei fan, Samantha ha affermato di aver quindi perso 4 kg grazie ad un’alimentazione ritenuta sana e all’attività sportiva. Ed ha inoltre aggiunto che, se qualcuno volesse porle domande più riservate, è disposta a rispondere tranquillamente anche in privato. (Continua dopo la foto)

























Diversi utenti le hanno scritto: “In formissima, come hai fatto!?”, “Bellissima Samantha, come hai fatto a dimagrire così tanto? Potresti darmi qualche consiglio, te ne sarei grata”. Soffermandosi sugli allenamenti, utili per tenersi in forma, la De Grenet ha anche ammesso che si è trattato di “una fatica”. I mi piace che la sua istantanea ha ottenuto sono stati superiori a 14.100. E ci sono stati anche altri commenti di questo tenore. Tutti sorpresi da questo dimagrimento. (Continua dopo la foto)























Altri ammiratori hanno infatti riportato i seguenti commenti: “Mi sa che ti hanno lasciato la mascherina, ma ti hanno tolto il cibo”, “Lei è comunque bella di suo, congratulazioni”, “Davvero in linea! Sei forse l’unica dimagrita in quarantena”, “Sei una donna meravigliosa sotto tutti i punti di vista, ti stimo molto”. Dunque, un vero e proprio trionfo per l’ex modella, che ha lasciato a bocca aperta i suoi innumerevoli fan. Il suo fisico è invidiato ormai anche dalle ventenni. (Continua dopo la foto)

Samantha aveva parlato poco tempo fa della sua malattia: “Dopo il tumore c’è stato un rifiuto, mi vedevo brutta e impresentabile. Quadrantectomia per rimuovere il male e plastica per “pareggiare” i seni, riducendo quello sano come quello operato, con tutte le cicatrici che comporta un intervento del genere. Ero guarita clinicamente, per fortuna ed è quello che conta, ma mi sono dovuta confrontare con il contraccolpo psicologico che per me è stato durissimo”.

“Che donna di classe”. La mamma di Enzo Miccio debutta sui social. Anna Maria, 69 anni, è bellissima