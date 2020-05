“Che donna di classe”. La mamma di Enzo Miccio debutta sui social. Anna Maria, 69 anni, è bellissima

Domenica 10 maggio è stata la Festa della mamma. E tra i tanti auguri i vip non hanno fatto eccezione. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, hanno tanti, voluto fare gli auguri alle proprie mamme e dedicare dei post che hanno visto protagoniste le donne che li hanno messi al mondo.

Ambra Angiolini, Mara Venier, Barbara D’Urso, rimasta orfana di mamma a soli 11 anni. E ancora l’attrice Alessandra Mastronardi e la foodblogger Benedetta Rossi hanno dedicato un momento pubblico per festeggiare le mamme. E così, hanno deciso di aprire l’album dei ricordi e postare foto in compagnia delle loro mamme o delle loro mamme da giovani. Anche Enzo Miccio, stilista, wedding planner ed ex concorrente del game show “Pechino Express”, ha voluto pubblicare una foto in compagnia della mamma. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Mami cara, auguri in questa giornata speciale seppur un po’ malinconica perché ancora troppo distanti…. ma vicini col cuore. Ti voglio bene. Auguri affettuosi a tutte le mamme, inestimabile patrimonio! #mom #ilovemymom #partymom #festadellamamma #wlamamma #vivalamamma #iloveyou #mylife”, ha scritto il famoso wedding planner a corredo dello scatto che lo vede protagonista insieme alla madre. (Continua a leggere dopo la foto)















Uno scatto davvero bellissimo, accompagnato da parole emozionanti. I suo follower (l’account di Enzo Miccio è seguito da quasi 900mila persone) non hanno perso tempo a commentare, mandando ‘auguri virtuali’ e facendo tantissimi complimenti alla signora Anna Maria, che quest’anno compirà 69 anni: “La bellezza è di famiglia”, “Che bella mamma che hai Enzo!”, “Che bella signora”, “Complimenti alla mamma, bella signora e che classe”, si legge tra i commenti. (Continua a leggere dopo la foto)









“Il nostro rapporto non è cambiato con gli anni, per lei sono resto il suo pargolo bisognoso di cure e attenzioni. – aveva raccontato Enzo Miccio in un’intervista rilasciata a Sorrisi Tv e Canzoni – Secondo mio fratello e mia sorella sono il suo preferito e mi adora in quanto primo figlio maschio. Ma in realtà abbiamo un rapporto indipendente. Anche perché lei vive a Napoli e io a Milano e sapendo quanto lavoro non mi cerca mai”.

“Esagerata!”. Francesca Brambilla da censura: via tutto, ecco il topless