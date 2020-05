“Così ci fai morire!”. Anna Tatangelo, pancia scoperta e balletto mozzafiato: la cantante è bollente

Anna Tatangelo è irrefrenabile. La cantante sembra aver inaugurato una nuova stagione per la propria vita, dopo la rottura con Gigi D’Alessio. Sempre molto attiva sui social, la Tatangelo riesce sempre a sorprendere i suoi numerosissimi follower, dedicando il suo sorriso migliore. E non solo quello. In versione sportiva e sexy, Anna non fa che lasciare tutti senza parole e anche il suo nuovo video è carismatico al punto da spazzare via ogni dubbio: pancia scoperta e balletto mozzafiato.

Sempre su Tik Tok, Anna Tatangelo non fa condividere le sue sessioni di allenamento con i follower. In tenuta sportiva, la cantante è sempre molto attraente. Ma la bellezza viene accompagnata anche da quel sorriso a cui nessuno può più rinunciare. Un sorriso se non altro riconquistato dopo le vorticose vicende che hanno poi messo a tacere ogni dubbio sulla sua relazione con Gigi D’Alessio. (Continua a leggere dopo la foto).

























Di recente, infatti, sul settimanale DiPiù è stata riportata la notizia che vedrebbe alla base della separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio una vicinanza con l’ex di lui, Carmela Barbato. I due hanno condiviso 20 anni di vita insieme e hanno dato alla luce tre figli. I rapporti tra Gigi e l’ex moglie non si sono mai interrotti, nonostante la presenza di Anna, ma secondo quanto riporta il settimanale, il cantante non avrebbe mai chiesto l’annullamento del matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto).















Pare, dunque, che la relazione tra i due sia finita per volere della Tatangelo, stanca di apprendere che Gigi non avesse ancora alcuna intenzione di divorziare ufficialmente dalla moglie. Quel sorriso non va più perso e Anna torna a farsi vedere più luminosa e bella che mai. Il video pubblicato dalla Tatangelo non solo è insuperabile, ma mostra quanto la cantante di Sora sia sempre pronta a mostrare le sue qualità. (Continua a leggere dopo la foto).









Un ballo davvero sensuale quello reso pubblico dalla Tatangelo, rigorosamente n tenuta sportiva con tanto di cappellino pronta a fare perdere il fiato con movenze sensuali e ipnotiche. E si sa che la cantante di Sora è ricca di qualità, che stiamo imparando a conoscere proprio negli ultimi tempi. Il balletto scatenato su Tik Tok è la prova tangibile dell’energia che la Tatangelo vuole ancora trasmettere in tutto quel che vive.

