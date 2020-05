“Sono salva grazia a te”. Ambra Angiolini, parole forti che arrivano al cuore. Cosa è successo

Le mamma sono sempre le mamme, anche se quelle dei Vip diventano famose. I profili social dei volti noti dello spettacolo e della televisione si riempono di foto, di ricordi e di abbracci virtuali. Impossibile non dedicare un pensiero di puro amore alle donne più importanti di sempre: le mamme. Da Alfonso Signorini e Mara Venier, passando per Vanessa Incontrada, anche Ambra Angiolini ripesca dal passato la foto più bella con mamma Doriana.

Ambra Angiolini è una figlia fortunata e non smette di farlo sapere a mamma Doriana. La foto pubblicata su Instagram è dolcissima e Ambra decide di ringraziare mamma Doriana per tutto quello che continua a rappresentare nella su vita: “È ora di darci il cambio mamma… sulle spalle da qui in avanti ti porto io. Sei più forte di Bruce Willis ed hai salvato più volte il mio mondo. Auguri a te ed a tutte le mamme con figli e senza”. (Continua a leggere dopo la foto).

























Non è la prima volta per Ambra. L’attrice ed ex volto noto di Non è la Rai non perde occasione per manifestare la sua gratitudine nei confronti di mamma Doriana, ritenuta dall’attrice un grande esempio di forza. Un’altra foto, resa pubblica sul profilo Instagram dell’Angiolini, portava queste parole in didascalia: “Le radici restano il mio traguardo. Quello che sento è che se tornassi in quel campeggio, a 35 anni di distanza, la foto sarebbe praticamente identica. Io sarei ancora tra le braccia di mia madre, la donna più enigmatica e forte del mio universo e mio padre avrebbe ancora lei al suo fianco e quel sorriso immutato che il tempo non può far invecchiare. Siete così reali”. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















E come spesso accade, diventare genitore rafforza ancora di più il legame con una madre. Ambra Angiolini conosce perfettamente cosa significhi riuscire a dare un buon esempio materno di forza e di presenza costanti. Lei stessa è mamma di Jolanda e Leonardo e non fa che condividere foto di famiglia che sottolineano la complicità e l’indissolubile legame tra lei e i suoi splendidi figli. (Continua a leggere dopo le foto).









Non poteva che prendere esempio da mamma Doriana e papà Alfredo, coppia che ha dato all’attrice l’immagine più genuina di un legame familiare, in grado di sfidare il tempo e le distanze. La stessa Ambra, in qualità di mamma, ha ammesso su Vanity Fair: “Da genitore puoi incidere per l’80% su come tua figlia starà dentro a quel gioco. Il restante 20 % non dipende da te, e puoi solo incrociare le dita. Bisogna insistere, chiedere ai propri figli come stanno, e se non ci rispondono, se non ce lo vogliono raccontare, magari portarli fuori con noi, anche solo a fare una passeggiata in silenzio. Bisogna insistere. Ma poi non è detto mai. A ogni madre sfugge il controllo totale che vorrebbe. Facciamo pace con noi stesse. Nessuna è perfetta”.

