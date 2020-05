Problemi social per Wanda Nara. La bellissima showgirl ed ex opinionista del ‘Grande Fratello Vip 4’ ha deciso di proporre uno scatto che sperava potesse essere apprezzato per la sua sensualità, invece così non è stato per tutti. L’attenzione di alcuni è infatti ricaduta soprattutto sulla sua capigliatura. Ripetiamo: normalmente il suo fisico è osannato da tutti, visto che ha l’opportunità di sfoggiare un décolleté da urlo ed un lato B stratosferico, che molte donne vorrebbero avere.

Ma a volte, come succede a tanti personaggi noti, gli hater sono in agguato. Dopo aver pubblicato un’immagine che la riprende mentre è intenta a svolgere lo smart working, ovvero il lavoro da casa, è stata criticata. Davanti a lei c’è un’agenda aperta per prendere appunti e addosso ha soltanto una canotta. La lingerie è completamente assente e parecchi si sono accorti del suo seno straripante. Ma alcuni follower hanno tralasciato questo dettaglio scagliandosi contro. (Continua dopo la foto)

























Un utente ha quindi scritto: “A bella, ma quando ce li laviamo sti capelli?”. La domanda, contraddistinta dalla provocazione, non ha avuto risposte dalla moglie del calciatore Mauro Icardi. Sicuramente si sarà infastidita non poco dinanzi a questo quesito, ma per ora ha preferito restare in silenzio. La sorpresa generale è sul fatto che, nonostante la sua istantanea abbia molti connotati ‘bollenti’, c’è chi si sia concentrato sui capelli. Invidia o altro? Difficile dirlo con esattezza. (Continua dopo la foto)























E un altro seguace le ha detto: “Vatti a fare un giro nel lago con sti due gommoni che tieni”. Ma anche in questa circostanza Wanda avrà contato fino a 100 ed ha quindi scelto di rimanere zitta. Molto probabilmente questa decisione è stata assunta per non alimentare ulteriori polemiche e commenti. Per completezza di informazioni, bisogna però aggiungere che ci sono state anche innumerevoli persone che si sono soffermate sulla Nara, riempiendola di messaggi positivi. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram My home my office 📒🖊 #work Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 7 Mag 2020 alle ore 10:56 PDT

Più di 238 mila sono stati i like ottenuti da Wanda. Che ha anche letto questi apprezzamenti: “Hai un seno perfetto”, “Tu sei bellissima”, “Sei molto bella, niente da dire…Una grande donna”, “Wanda, che décolleté!”, “Una delizia”, “Sono un grandissimo fan, stupenda!”, “Che gioia vederti, ma che occhi meravigliosi. Sei uno splendore”, “Abbondano!”, “Super meraviglia”, “Illegale”, “Bella come il sole”.

