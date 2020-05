Pamela Prati, via tutto. Senza veli a 61 anni è atomica

Nonostante la sua età non sia più giovane, Pamela Prati non ha ancora smesso di perdere il suo immenso fascino. La showgirl ha letteralmente stupito tutti i suoi fan, con un’immagine destinata a far parlare a lungo. Dopo essersi messa definitivamente alle spalle il periodo buio contraddistinto dagli aspetti sentimentali, adesso è protagonista indiscussa sui social network e i suoi ammiratori la sostengono e la riempiono di complimenti ogni volta che posta una foto sexy.

Classe 1958, Pamela è apprezzata in particolare dal sesso maschile, ma anche quello femminile si è complimentata. Molte ventenni pagherebbero oro pur di essere in forma smagliante come lei. Lo scatto fatto all’interno della sua casa ha quindi colpito nel segno e c’è già chi si sta portando avanti e che sta invocando un’altra istantanea simile in futuro. Ma andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio i motivi di così tanto entusiasmo. La Prati è tornata più forte di prima. (Continua dopo la foto)

























Nello scatto in questione si è ripresa di spalle e tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio di non poco conto. La donna originaria della Sardegna è completamente nuda. Non ha nessun abito addosso e quindi la maggioranza dei seguaci ha dato vita alle fantasie più disparate. Nella didascalia ha riportato: “Autoscatto. Aro la schiena con due dita per metterci dentro semi di ali”. E giù una pioggia di commenti: andiamo a vedere quali sono stati i più importanti. (Continua dopo la foto)























I like lasciati sotto al suo post dall’ex modella sono stati oltre 5.500. Questi dunque i messaggi giunti dai fan: “Ciao Pamela, sei splendida e dolce”, “Complimenti, non dimostri nemmeno 30 anni. Un abbraccio affettuoso, ti auguro tutto il bene di questo mondo”, “Sei super bellissima”, “Sei decisamente perfetta”. Ed ancora: “Una dea meravigliosa”, “Favolosa”, “Il potere di poter dare le spalle…Tutti noi ti ringraziamo, irresistibile”, “Schiena meravigliosa”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram # . Un post condiviso da (@pamelaprati) in data: 8 Mag 2020 alle ore 2:35 PDT

In passato Pamela Prati si era scagliata contro Barbara D’Urso: “Non ho mai fatto alcuna serata utilizzando il logo di Live Non è la d’Urso. È vero che hanno fatto per una mia partecipazione una locandina, di recente, che riportava un generico logo Live… Ma non è mai stata da me autorizzata e dopo averla vista ho chiuso qualunque rapporto lavorativo con la struttura. Per me era impensabile essere associata a quel programma”.

