Pago e Serena Enardu, la diretta è troppo bollente. E di botto bloccano tutto

Per ben due settimane Pago e Serena Enardu non sono riusciti a vedersi e ad abbracciarsi perché lui ha dovuto rispettare l’isolamento domiciliare, essendosi recato dal figlio a casa di Miriana Trevisan. E in poco tempo l’incredibile passione che c’è tra di loro l’ha fatta da padrona. I due hanno infatti deciso di stoppare una diretta iniziata sul social network Instagram, in seguito ad alcuni baci ‘hot’ che si erano dati. E non è finita qui perché tutti hanno notato dell’altro.

Come detto poco fa, l’artista era stato a Roma dal suo amato figlio e quando ha fatto rientro ed ha scontato così i 14 giorni di isolamento, la sua dolce metà le ha fatto una vera e propria sorpresa. L’imprenditrice le ha preparato una straordinaria cena con la presenza dei calici di vino. Un romanticismo ai massimi livelli. Hanno quindi cominciato a baciarsi in modo spinto e da qui in poi hanno decisamente perso il controllo della situazione, fino a chiudere la diretta. (Continua dopo la foto)

























Dunque, la passione sfrenata non è riuscita a contenerli nemmeno davanti ai loro follower. Quindi, hanno optato per la messa in pausa del collegamento con gli utenti, scrivendo una frase emblematica: “Torniamo subito…”. Chissà cosa sia realmente accaduto in quei frangenti, anche se non è così difficile da immaginare. Gli ammiratori degli ex concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 4’ sono rimasti sbalorditi, ma hanno anche manifestato felicità per la grande unione. (Continua dopo la foto)























Ricorderete che in passato Serena e Pago hanno vissuto momenti non molto positivi. La loro esperienza televisiva al reality show ‘Temptation Island’ aveva messo in crisi l’intero rapporto e le loro strade si erano divise. Poi c’è stato il chiarimento e la coppia si è ricomposta. Addirittura la donna sarebbe già pronta ad unirsi in matrimonio, anche se lui va ancora con i piedi di piombo. E i fan si chiedono anche con insistenza se abbiano intenzione di concepire un bebè. (Continua dopo la foto)

La Enardu, in un’altra conversazione social con i fan, aveva ammesso: “Ho detto al mio agente che non voglio fare tv. Progetti in tv? Non ne ho sinceramente. Prima di entrare al Grande Fratello Vip il mio agente mi ha detto: ‘Serena, cosa vorresti fare in tv?’ Gli ho detto: ‘Niente, non vorrei proprio niente’. A me piace stare sui social, mi piace la verità dei social. Posso stare tranquillamente nella mia vita e mostrarmi per quello che sono”.

