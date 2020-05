“L’abbiamo fatto dopo più di 2 mesi…”. Gianni Morandi e la moglie Anna, la confessione sui social

Fan e sostenitori lo sanno bene. Gianni Morandi non ha mai smesso di intrattenere i suoi numerosissimi follower, lasciando emergere alcuni aspetti della sua quotidianità che per molti anni non sono stati portati a conoscenza con tanta facilità. Un esempio? Gianni Morandi ama cucinare e la natura rappresenta la sua seconda casa. Il cantante, inoltre, ha persino raccontato alcuni episodi simbolici riguardo la sua carriera.

Impossibile non notarlo. Gianni Morandi ha sempre avuto un animo molto discreto ma solare. Forse merito della campagna che circonda la sua splendida casa bolognese di Monghidoro, dove il cantante ha potuto godere di un po' di natura nonostante i mesi di isolamento forzato. E non dimentichiamo che il merito va senza alcun dubbio anche all'amatissima moglie e al figlio, che non perdono mai occasione per dare affetto al caro buon Morandi.

























Di recente, anche il cantante ha avuto modo, come molti, di tornare a passeggiare nel centro cittadino, rigorosamente munito di mascherina. Non da solo, ma in dolce compagnia della moglie, Anna Dan. Insieme hanno pensato bene di immortalare il momento in cui, dopo due mesi, è stato possibile concedersi un momento di relax nel centro di Bologna. Il post è stato pubblicato su Instagram e mostra una coppia davvero felice e unita.















Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciuti nel lontano 1994 e dopo 10 anni hanno finalmente pensato di convolare a nozze. Ufficialmente marito e moglie, ma già genitori del figlio Pietro. Moghidoro non è solo il luogo in cui vive la famiglia Morandi, ma anche il simbolo del primo incontro della coppia: "Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità" ha ammesso il cantante a proposito della moglie.









Sono 20 gli anni in cui la coppia condivide la vita insieme e il post pubblicato da Gianni non poteva che sottolineare la complicità dei due, prova tangibile che anche nel mondo dello spettacolo il vero amore è in grado di durare per sempre. Tra i commenti al post si legge: “Bellissimi”, “Una coppia bellissima”, “Stupendi”. Stranamente nessuno ha mosso alcuna critica. Infatti lo nota anche un utente: “Nessuno vi ha criticato? Speriamo”.

