Diletta Leotta, l’allenamento è vietato ai deboli di cuore: così infuoca il giardino condominiale

Diletta Leotta è più sexy che mai. Dopo aver deliziato i suoi fan con scatti ed allenamenti ‘bollenti’ all’interno della propria casa o fuori al balcone, adesso la giornalista è potuta finalmente andare al parco nelle vicinanze della sua abitazione, visto che siamo entrati nella seconda fase dell’emergenza sanitaria. La conduttrice sportiva ha deciso di fare esercizi di ginnastica nel giardino condominiale, rendendo l’intera atmosfera estremamente calda, come testimoniano le foto.

La ragazza ha indossato i leggings ed un top super attillato che hanno messo in mostra il suo stratosferico fisico. In particolare, è stato possibile notare un po’ del suo esplosivo décolleté, tanto apprezzato dai suoi ammiratori, nonché curve mozzafiato. Momenti decisamente ‘hot’ quelli ai quali hanno potuto assistere i fortunati vicini. Tanti gli esercizi svolti dalla bellissima ragazza. Inevitabilmente sono state numerose le reazioni positive degli utenti, che non aspettavano altro. (Continua dopo la foto)

























Ha dunque eseguito degli esercizi a terra, elastici, e a farle compagnia c’è stata anche una meravigliosa cagnolina, di nome Penny, appartenente ad un inquilino del palazzo. E proprio in occasione di queste immagini, i follower si sono scatenati. C’è chi ha scritto “Come vorrei essere quel cagnolino tra le tue braccia”, “Portami al guinzaglio” e “Come vorrei essere un tuo vicino di casa”. E non solo, infatti c’è chi ha aggiunto: “Le piante dietro hanno velocizzato la fotosintesi clorofilliana”. (Continua dopo la foto)























Nelle vicinanze di Diletta ci sono anche il suo fidanzato Daniele Scardina e il fratello Mirko. I due ragazzi si allenano in uno scambio di boxe. E uno degli amici, l’ex calciatore Marco Borriello, ha postato in maniera scherzosa: “Occhio che vi tirano l’acqua. Dalle 14 alle 16 si riposa!”. La quarantena dell’inviata televisiva e della sua dolce metà è stata a dir poco estremamente positiva e caratterizzata da allenamenti, passione sfrenata e dai bagni di sole a tutti gli effetti. (Continua dopo la foto)

Nel recente passato la Leotta ha condiviso uno scatto che risale all’estate del 1986 e che riguarda la mamma Ofelia Castorina. Diletta è identica a mamma da giovane. Anche se la signora Ofelia è di spalle, seduta sulla barca a vela, si riesce chiaramente a riconoscere l’impressionante somiglianza con la figlia. Le spalle dritte, la vita stretta e i fianchi generosi ricordano quelli di Diletta.

