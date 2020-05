“E bravo Paolo Ciavarro!”. Il gesto super romantico per Clizia Incorvaia fa impazzire tutti, anche gli ex coinquilini. Ma soprattutto lei

Sempre più uniti e innamorati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Nulla può fare placare la loro passione, neanche la distanza. La coppia simbolo dell’amore dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip 4 è rimasta impressa nella mente di milioni di telespettatori e anche con la fine del reality show non si ferma.

Ancora non è possibile riabbracciarsi, ma per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia esistono tanti modi per rimanere uniti e felici. Sicuramente i profili social rientrano tra i canali più veloci per esternare i loro dolci pensieri d'amore. E si può dire che anche i follower non fanno che attendere che uno dei due pubblichi qualcosa. Il gesto, forse il più romantico, arriva proprio nelle ultime ore e in occasione del loro mesiversario.

























Lo ha detto più volte anche Paolo Ciavarro di essere un uomo molto romantico. La storia con Clizia sta dando prova effettiva del suo animo sensibile e nelle ultime ore il figlio della coppia di attori ha riposto ogni tipo di difesa, manifestando pubblicamente il suo amore per Clizia. Non è la prima volta che si assiste a una sua dichiarazione nei confronti dell'influencer siciliana, ma questo gesto è davvero insuperabile.















La foto postata di recente sul profilo Instagram di Paolo, mostra la coppia, immortalata durante un momento molto dolce avvenuto in casa del GF Vip. Paolo ha scelto la scala dei grigi per rendere la foto ancora più spiazzante ed evocativa e si può dire che è ben riuscito nel suo intento, ovvero quello di lasciare senza parole la bella Clizia. Ma non solo lei, anche alcuni ex coinquilini che hanno omaggiato la coppia con cuori e commenti.









🌙 Un post condiviso da Paolo Ciavarro (@paolociavarro) in data: 8 Mag 2020

Rita Rusic e Andrea Montovoli hanno avuto modo di vivere da vicino la storia d’amore tra i due innamorati e non potevano che essere ancora dalla loro parte. Anche fuori dalla casa più spiata d’Italia, Paolo e Clizia danno prova di resistere finchè anche per loro non arriverà, finalmente, il giorno per potersi riabbracciare e, magari, vivere insieme. Rita Rusic commenta con un cuore in bella vista: “Amorini”. E non si sbaglia, i due sembrano davvero essere stati colpiti dalla freccia di Cupido.

