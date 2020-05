Asia Nuccetelli lo presenta a sorpresa: chi è il nuovo fidanzato della figlia di Antonella Mosetti

Grande novità dal punto di vista sentimentale per Asia Nuccetelli. La bellissima figlia della showgirl Antonella Mosetti si è infatti messa alle spalle la sua ex relazione con Astol e ha annunciato ufficialmente di essersi nuovamente fidanzata. Inizialmente si stava concentrando esclusivamente sulla sua grande passione nei confronti dei cavalli, ma l’amore probabilmente è arrivato all’improvviso e l’ha travolta. Andiamo a vedere più da vicino chi è colui che le ha fatto perdere la testa.

Il giovane si chiama Luigi Del Prete ed è un horse rider proprio come lei. Studia all'università 'Luiss' ed è considerato uno degli atleti più in gamba dell'ateneo. La quarantena obbligatoria per l'emergenza sanitaria la stanno trascorrendo insieme nella capitale Roma. L'unione nella coppia sembra già fortissimo, visto che sui social appaiono spesso messaggi pieni d'amore e di passione. Sembra proprio che la ragazza abbia trovato la persona ideale per la sua vita privata.

























Luigi, come si può leggere dal sito ufficiale della 'Luiss', è ritenuto uno dei 'Top Athletes of Luiss'. Nato a Roma il 4 marzo del 1999, è un fantino molto bravo, non a caso l'equitazione è diventata a tutti gli effetti il suo sport agonistico. Numerosi sono stati i risultanti importanti conseguiti dal partner della Nuccetelli. Spiccano le qualificazioni all"European Young Rider Championship 2018′, alla 'EY Cup U25 World 2018' e alla 'EY Cup 2018 World Final'.























Inoltre, Del Prete ha anche vinto una medaglia di bronzo per la 'Young Rider Nations Cup' con la nazionale italiana in Austria sempre nel 2018. Sul popolare social network Instagram, la 24enne lo definisce "l'amore della mia vita". Stessa cosa pensa il ragazzo, che scrive: "La mia vita". Stando a questi messaggi e alle foto che sembrano molto sincere, si può senz'altro dire che i due piccioncini siano completamente innamorati. E chissà cosa ne pensa la mamma Antonella.

Parlando della sua persona, Asia ha affermato in passato: “Non sono un’influencer, non sono un’attrice o una blogger. Sono una sportiva. Quindi se capita ci vado in tv, ma solo se non ho gare e con un tempo limitato. Devo allenarmi tutti i giorni e non posso permettermi momentaneamente di andare a fare reality o altro. Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo”.

