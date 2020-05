Asia Argento decisamente sopra le righe, per l’ennesima volta. Tutto merito di uno scatto sensazionale postato dalla donna sui social. Lei è indubbiamente molto bella ed ha un corpo da favola, ma stavolta ha deciso di puntare solamente su un particolare del suo fisico. Una visione che ha mandato letteralmente in tilt tutti i suoi fan, molti dei quali hanno seriamente rischiato di avere un mancamento. Chi è riuscito a resistere è rimasto incollato davanti al pc o smartphone a lungo.

La sua vita è stata sempre caratterizzata da turbolenze, ma la figlia del regista dei film horror Dario Argento questa volta ha messo praticamente tutti d’accordo. In primo piano ha piazzato una delle parti migliori del suo corpo e il risultato finale è stato ovviamente contraddistinto da un’infinità di mi piace ed una marea di commenti. L’immagine quasi da censura dell’attrice farà indubbiamente rumore per molto tempo. Vediamo nello specifico cosa ha mostrato. (Continua dopo la foto)

























Nello scatto in questione si è immortalata di spalle, con il costume di sotto a perizoma e un pazzesco lato B in bella vista. Si possono anche ammirare i suoi tatuaggi sulla schiena e si può intuire che non indossi nient’altro. Nella didascalia che accompagna l’istantanea ‘hot’, Asia ha scritto: “Nella vita ci vuole cu…o, invece io ho avuto solo il…”. E tutti i suoi follower le hanno dato assolutamente ragione al 100%. Un post clamoroso, che proprio nessuno si sarebbe mai aspettato. (Continua dopo la foto)























I like ottenuti dalla Argento hanno sfiorato le 20 mila unità, infatti ne ha ricevuti più di 19.700. Come anticipato in precedenza, i suoi instancabili seguaci l’hanno travolta con commenti ricchi di entusiasmo. Eccone alcuni: “E le ventenni mute. Perfezione”, “Bellissimo il tatuaggio sulla schiena e non solo…”, “Questo è ancora un bel vedere, complimenti”, “Asia, sarai sempre la numero uno”, “Sei molto bella”, “Ah però, la mia giornata è già svoltata!!”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Nella vita ci vuole il culo, invece io ho avuto solo il…. Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 9 Mag 2020 alle ore 1:56 PDT

Qualche giorno fa, lei e Vera Gemma erano andate oltre mettendosi a nudo. Nel video postato su Instagram, le due compagne di avventura di Pechino Express decidono di dedicare alcune scene che probabilmente rientreranno tra le pagine del gossip più discusso negli ultimi giorni. Tanto tempo libero a disposizione e i vip ne sanno sempre una più del diavolo. Asia e Vera, questa volta, sono sembrate davvero due ‘diavolette’ birichine.

“Hai i brufoli!”. Ma Emma Marrone ‘distrugge’ il suo hater. La risposta è epica