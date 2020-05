Barbara D’Urso, 63 anni e non sentirli. In lingerie trasparente è da restarci secchi

Barbara D’Urso non è soltanto regina della televisione, grazie ai suoi programmi di successo su Canale 5. Nelle scorse ore ha ottenuto numerosi complimenti anche sui social, dove ha deliziato tutti con uno scatto sensazionale. La conduttrice televisiva ha voluto mostrarsi in una veste decisamente ‘bollente’ e ciò è stato apprezzato dai suoi numerosi fan. Lo ha fatto dopo la sua festa di compleanno, trascorsa quest’anno in casa a causa dell’emergenza sanitaria in atto.

Stavolta la presentatrice è andata oltre ogni aspettativa, mostrando a tutti di essere ancora molto sexy nonostante i suoi 63 anni appena compiuti. L’immagine è stata a dir poco provocante ed ha raccolto un consenso che forse nemmeno lei si aspettava così forte. Sotto la sua istantanea, in migliaia si sono letteralmente scatenati regalandole una marea di mi piace e soprattutto moltissimi messaggi di apprezzamento. Andiamo a vedere nello specifico come si è mostrata la donna. (Continua dopo la foto)

























La foto in questione è veramente da sballo. Barbarella è in lingerie trasparente e ciò che ha messo in luce è stato un corpo da far invidia alle ventenni. L’abbigliamento in questione ha permesso di far ammirare nitidamente il suo pazzesco ed esplosivo décolleté. Sembra quasi impossibile che lei abbia superato i 60 anni, vista la perfezione del suo corpo. Lo scatto è stato caratterizzato anche da un bellissimo sorriso della D’Urso, che con gli occhi chiusi dava la sensazione di essere entrata in un altro mondo. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia che accompagna la foto ha scritto: “E dopo una serata di compleanno in quarantena, mi sono svegliata così”. I like sono stati oltre 40.700. E, come detto in precedenza, sono stati parecchi i commenti entusiastici dei suoi follower. Eccone alcuni: “Meglio di una ventenne”, “Sei la cosa più bella che c’è”, “Che bella che sei, complimenti”, “Sei davvero stupenda”, “Tu sei una meraviglia”, “Sei la quintessenza della bellezza e della eleganza, la luce della nostra vita”. (Continua dopo la foto)

Ieri, a sorpresa, erano arrivati gli auguri anche da Lorella Cuccarini e Alberto Matano durante La Vita in diretta. E Carmelita sembrava proprio non aspettarseli: “Stanno scrivendo che Lorella e Matano mi hanno fatto gli auguri in diretta”. Ed ancora: “Con Lorella ci siamo sentite in privato è stata carinissima, ci siamo già amate a distanza e l’ho ringraziata. Voglio ringraziare anche Alberto perché lo stimo tantissimo”.

